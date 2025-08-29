El Oviedo busca sus primeros puntos y la Real su primera victoria

El Oviedo recibe este sábado a la Real Sociedad (19:00 horas) con la necesidad de sumar sus primeros puntos del campeonato justo antes del parón liguero por las selecciones, en tanto que el cuadro vasco intentará estrenar su casillero de victorias tras un comienzo con luces y sombras y dos empates.

Todo hace indicar que el técnico serbio Veljko Paunovic podrá contar con el central David Carmo, último fichaje del Oviedo, aunque no se espera que sea titular en una defensa que volverá a estar formada por cuatro jugadores: Nacho Vidal, Costas, Dani Calvo y Rahim. El que regresará al once inicial del conjunto asturiano tras cumplir sanción es Alberto Reina, que fue titular en el debut liguero ante el Villarreal y, al ser expulsado por doble amarilla, no pudo estar en la segunda jornada ante el Real Madrid.

Las grandes dudas para Paunovic están en el centro del campo, donde Sibo, Santi Cazorla e incluso Ovie Ejaria se juegan un puesto, y en la banda derecha, con Hassan y Luka Ilic como grandes candidatos a ocupar dicha banda.

Los de Sergio Francisco buscan su primera victoria

La Real Sociedad lleva once años sin jugar un partido oficial en el Carlos Tartiere: la última vez que los donostiarras visitaron al Real Oviedo fue en los dieciseisavos de la Copa del Rey de la temporada 14/15. Los txuri urdin quieren irse al parón con cinco puntos de nueve posibles, ya que en el mes de septiembre aguardan choques muy difíciles contra el Real Madrid y el Barcelona, además del Betis y el Mallorca, por lo que cosechar puntos ahora es la mejor opción.

Para ello, Sergio Francisco, al igual que la plantilla realista, se encuentran inmersos en los frenéticos últimos días de mercado que, indudablemente, marcan la confección final de la lista de jugadores para la temporada 2025/26. Así, con la salida de Urko González de Zárate ya confirmada al Espanyol y con la de Hamari Traoré al París FC, el club realista viajará a Asturias con una convocatoria que no será la definitiva, a la espera de confirmar las salidas de los descartes y nuevas incorporaciones.

Sin bajas ni altas reseñables respecto al último encuentro liguero disputado en el Estadio de Anoeta ante el Espanyol (2-2), la Real viaja con todas las piezas disponibles a Oviedo para volverse con los tres puntos a Donostia antes del parón de selecciones.

Alineaciones probables

Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal, Costas, Dani Calvo, Rahim; Sibo, Dendoncker; Ilic, Reina, Ilyas Chaira; y Rondón.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Zubeldia, Aihen; Gorrotxategi, Marín, Brais Méndez; Kubo, Oyarzabal y Barrenetxea.

Árbitro: Adrián Cordero (Comité Cántabro).

Campo: Carlos Tartiere

Hora: 19.00