El Oviedo busca central con urgencias: gustan el holandés Justin de Haas, del Famalicão, y el brasileño Joaquim, de Tigres

A seis días del comienzo de la temporada, en Villarreal, urge reforzar la plantilla y en eso se emplea la dirección deportiva del Oviedo, con intensidad en las últimas horas. Hay varios puestos por reforzar, pero la urgencia se posa sobre la defensa, donde el club azul valora diversos perfiles. Hay dos futbolistas que gustan de manera especial. Uno es Justin de Haas, central neerlandés de 25 años que juega en el Famalicão. El otro es una operación propia de Pachuca, la del zaguero brasileño Joaquim Henrique Pereira Silva, de 26 años, que juega en Tigres, de la Liga mexicana. La idea del club es intensificar los contactos para tratar de cerrar un defensa la semana que viene para elevar la competitividad y el número de la zaga.

Justin de Haas (Zaandam, Países Bajos, 2000) es un zaguero zurdo, de envergadura, 1,94 metros, que la dirección deportiva sigue desde hace tiempo. Encajaría perfectamente en los planes azules de complementar a los Calvo, Costas y Luengo con un central que se sitúe en la izquierda. A sus 25 años, además, está en edad de crecer y se considera que en una competición como la Primera española podría revalorizarse: por eso es un perfil que también convence en el Grupo Pachuca.

El problema radica en que tiene otro año de contrato en el Famalicão, donde fue indiscutible el pasado curso (29 choques, 27 como titular, y además dos goles). El club luso podría no poner las cosas fáciles para su salida.

Como los planes del club siempre ofrecen alternativas, también se valora la de Joaquim Henrique Pereira Silva, conocido futbolísticamente como Joaquim, un central brasileño que tras crecer en el Santos llegó a la liga mexicana hace un año, para recalar en Tigres, que pagó cerca de 8 millones de dólares por su traspaso en julio de 2024 y donde ha sido uno de los jugadores fundamentales desde su llegada en el entramado defensivo de uno de los clubes más imporantes de la liga azteca.

La llegada a Oviedo, en su caso, podría darse en forma de cesión, ya que a Tigres parece interesarle su marcha para liberar uno de los cupos destinados a jugadores extranjeros. La parte positiva para el Oviedo es que el coste sería muy inferior a la de De Haas, por el que habría que abonar una cantidad por su traspaso.

Tanto De Haas como Joaquim gustan en la propiedad y en el club, pero no son los únicos perfiles valorados. En todo caso, la búsqueda de forma urgente de un central pone de manifiesto cuál es la urgencia para los rectores carbayones. Paunovic cuenta con los mismos 3 centrales del curso pasado, Calvo, Costas y Luengo, pero para ir a Villarreal, el gallego es baja por sanción. Lo ideal sería con contar con el nuevo defensa en la lista para el choque del viernes.

Reis gusta para el lateral

El centro de la zaga emerge ahora como la prioridad pero la llegada de un jugador para esa posición no daría por cerrada la retaguardia. Falta, además, un lateral que compita con Rahim por la titularidad.

El deseado para esa posición era Zaidu Sanusi, lateral nigeriano del Oporto, pero el conjunto luso no da facilidades para su salida, por lo que el club ha activado otras alternativas.

Uno de los perfiles que más gusta a la dirección deportiva es el de Matheus Reis, que juega en el Sporting de Portugal. El brasileño, de 30 años, puede actuar tanto en el flanco izquierdo como en el centro de la defensa y viene de ser importante en el Sporting, con 30 partidos ligueros disputados el pasado curso, 14 de ellos como titular.