El Oviedo ata a Álex Cardero: así será el nuevo contrato del canterano

Uno de los asuntos que amenazaba con enquistarse este verano, la situación de Álex Cardero, ya tiene un desenlace. El canterano seguirá vistiendo de azul, tras haber alcanzado un acuerdo el Oviedo y el futbolista para prorrogar un contrato que finalizaba el próximo 30 de junio y que ahora se prolongará, como mínimo, hasta 2027. A la firma de la renovación le seguirá la cesión del centrocampista a un equipo de Segunda, con el Mirandés como el conjunto mejor posicionado para hacerse con sus servicios.

La situación con Cardero ha sido complicada durante todo el verano. Parte de la plantilla que logró el ascenso, con cierta participación con Paunovic en el decisivo tramo final, la idea principal del canterano era la de seguir en la plantilla en Primera División. Pero los planes del Oviedo iban por otro lado. Sin embargo, el principal punto de fricción entre club y agentes radicaba en el contrato del jugador, que expiraba el 30 de junio de 2026, lo que suponía una amenaza para salir libre en un año y, además, imposibilitaba la idea azul de salir cedido esta temporada a Segunda.

Las posiciones, distantes en el inicio del verano, se ha ido acercando hasta encontrar un punto en común que permitirá al canterano extender su vínculo en el Oviedo y seguir creciendo como futbolista esta temporada en la competitiva Segunda División.

Cardero se asegura contrato en el club azul durante las dos próximas temporadas, hasta 2027. Y en el caso de lograr ciertos objetivos de participación, el vínculo se extendería otro año más, hasta junio de 2028.

En el club carbayón se tiene plena confianza en el crecimiento de un futbolista -una opinión en la que coincide Paunovic también- que se considera que siempre que se le requiere ofrece cosas diferentes al juego. Que, además, fue importante en cierto modo en el curso del ascenso, pero al que de momento le ha faltado continuidad en el fútbol profesional para poder hablar de un futbolista hecho.

Más oportunidades

Ahora, Cardero buscará ese paso adelante en Segunda, con la tranquilidad de tener asegurado su futuro a medio plazo en el Oviedo. La idea es que siga creciendo en un club que le ofrezca protagonismo, y el Mirandés es en estos momentos el mejor situado para hacerse con el atacante. Como sucedió el pasado año, y en realidad en las temporadas anteriores, Anduva es un escenario ideal para los futbolistas a préstamo que buscan demostrar su talento en Segunda. Es por esto por lo que el Oviedo prefiere al Mirandés a otros equipos de la categoría.

A pesar de no haber logrado hacerse un hueco como titular en los planes del Oviedo, Cardero es un futbolista con buen cartel en el fútbol nacional. Ya la pasada temporada, llegaron peticiones por su préstamo a las oficinas azules, pero el club decidió ignorarlas. El Huesca y el Barça B fueron los que preguntaron entonces por la situación del atacante ovetense.