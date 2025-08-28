El Oviedo apuntala su zaga con Carmo y Javi López: las dos cesiones, en su recta final

De un plumazo, el Oviedo está cerca de cerrar dos incorporaciones que, de primeras, darían por completa la defensa. David Carmo es el elegido para sumar en el centro de la defensa, después de que Jesús Martínez, dueño del Grupo Pachuca, no haya logrado desbloquear la última intentona por Kevin Lomónaco, su gran objetivo veraniego. La operación, en su recta final, está a falta de detalles. De hecho, el futbolista ya aterrizó en la tarde de ayer en Asturias. Para el lateral izquierdo, es Javi López el llamado a competir con Rahim: hay acuerdo entre clubes y solo falta la firma del futbolista.

David Carmo es un zaguero central de envergadura, 27 años, 1,96 metros, zurdo –la clave en la búsqueda de la dirección deportiva- y que encaja en los planes azules. Pertenece al Nottingham Forest, pero no parece contar con muchas opciones de sumar sobre el campo, por lo que se le busca destino y llega como cedido. El año pasado fue importante para Mendilíbar en Olympiakos.

El Oviedo contactó hace semanas con el futbolista pero la operación era imposible desde el punto de vista económico, de ahí que buscara otras alternativas. El paso de las semanas, sin embargo, ha hecho que desciendan las pretensiones inglesas y el saldo restante de tope salarial del Oviedo hace cuadrar los números. El Grupo Pachuca ha mantenido en espera la operación en los últimos días al llevar a cabo un último intento por Kevin Lomónaco, prometedor zaguero argentino. Pero las altas pretensiones de Independiente, a pesar de la ayuda de Pachuca, han hecho que Martínez dé el ok a la contratación de Carmo, ahora que los números sí encajan.

El coste de la operación sigue siendo elevado, pero el Oviedo ha llegado con buena salud económica a la recta final del mercado y puede acometer el préstamo y soportar su salario. El club también había mantenido abierta la vía de Derek Cornelius, central zurdo del Olympique de Marsella, por si la llegada de Carmo se frustraba. Con Cornelius había un acuerdo para su llegada a préstamo que incluía una opción de compra obligatoria en el caso de permanencia en Primera. Ahora, todos los caminos conducen a Carmo.

También avanzan las cosas en la parcela zurda de la defensa, donde todo apunta a que será Javi López el que compita con Rahim por la titularidad. El acuerdo entre la Real Sociedad, propietario del jugador, y el Oviedo es total, y lo único que falta es el visto bueno del jugador y la firma.

Buenas condiciones

La operación es en condiciones ventajosas para los azules, ya que han logrado que finalmente no se incluya una penalización económica en caso de que no juegue un determinado número de minutos. Tampoco soportaré el Oviedo el sueldo íntegro del futbolista. Para la Real la operación presenta beneficios por la posibilidad de revalorizar a un futbolista por el que hizo en su día una fuerte apuesta: 6,5 millones de euros pagó al Alavés hace un año.

Desde en entorno del futbolista ya se dio hace días el ok a la oferta carbayona, al entender que Oviedo sería un destino ideal para volver a gozar del protagonismo que no le prometen en San Sebastián. Sin embargo, la posibilidad de que reciba otras propuestas y la falta del sí definitivo del zaguero hace que el Oviedo se mantenga alerta hasta ver la firma en el contrato.