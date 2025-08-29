El Oviedo anuncia la salida del canterano Borja Sánchez
El ovetense, que debutó en la primera jornada, deja de pertenecer al club carbayón
Nacho Azparren
Borja Sánchez deja de pertenecer al Real Oviedo. El club azul ha anunciado hoy la salida del canterano, sin especificar si había llegado a un acuerdo para su rescisión o si es, como parece una decisión unilateral.
Así lo ha hecho oficial el conjunto carbayón: “El Real Oviedo comunica la decisión de que Borja Sánchez deje de pertenecer a la disciplina oviedista.
El Real Oviedo le agradece el haber defendido con orgullo y entrega sus colores, habiendo formado parte de nuestra disciplina durante varias etapas de su carrera.
Mucha suerte en tu próximo reto profesional, Borja”.
El canterano, al que le restaba otro año de contrato con el conjunto carbayón, deberá ahora buscarse destino para continuar con su carrera deportiva.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- ¡El Chelsea eleva la oferta al Barça por Fermín!
- Sorteo de la Champions League, en directo hoy: partidos de la fase liga y rivales del Barcelona, Real Madrid, Atlético
- Los rivales del FC Barcelona en la Champions League 2025/2026
- Quiero quedarme': Fermín insiste y el Chelsea sube su apuesta
- Vinicius quiere irse gratis del Madrid
- El Chiringuito: El Newcastle ofrecería 100 millones por Fermín
- Así queda la Champions League 2025-26: todos los partidos de la fase liga y rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético
- Oriol Romeu rescinde su contrato con el Barça