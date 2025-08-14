El Oviedo agota las entradas para el partido ante el Real Madrid en el Tartiere
El Oviedo colgó ayer el cartel de lleno para el duelo ante el Real Madrid en el Tartiere el próximo domingo, 24 de agosto, a las 21.30 horas. El total de las entradas se vendió en menos de veinticuatro horas entre los carnés oviedistas. Los billetes costaban 150 euros en los fondos y 200 en los laterales. Un día después, no quedaba ninguna, dejando sin opciones a los abonados que esperaban que sobrara alguna entrada. Ahora, habrá que esperar a que los abonados que no quieran acudir al partido cedan su asiento para que el club venda las localidades. Si su entrada se vende, el club les guarda el 50 por ciento del importe de la misma como descuento para renovar el abono la próxima temporada. Lo que queda claro es que, por muchas butacas que se liberen, el feudo carbayón estará lleno para recibir al club blanco en el año de regreso a Primera.
