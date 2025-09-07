El Oviedo afronta un septiembre con curvas: el duro calendario de los azules

El Oviedo afronta un mes de septiembre complicado. Una vez que concluya el parón en Primera División y los internacionales regresen, los azules afrontarán un calendario en el que habrá tres partidos fuera de casa y al Tartiere llegará el actual campeón de Liga: el Barcelona.

El primer compromiso que afronta el Oviedo este mes será el próximo sábado (14.00 horas), cuando visite al Getafe, uno de los equipos más rocosos de la categoría. El conjunto madrileño, entrenado por Bordalás, un técnico al que se le critica el estilo de juego pero cuyo trabajo siempre está respaldado por los resultados, encadena nueve temporadas seguidas en Primera.

En este inicio de temporada, el Getafe ha ganado dos partidos y solo ha perdido uno. El equipo de Bordalás tiene a Luis Milla como eje de la medular y a un referente ofensivo, tras el traspaso a última hora de Uche, como es Liso, joven delantero de 20 años fichado procedente del Zaragoza y que lleva ya tres goles en sus tres primeros partidos en la máxima categoría.

Tras este duro compromiso, al Oviedo viajará de nuevo. Jugará el domingo 21 de este mes (18.30 horas) ante el Elche, un rival que ya tuvo el año pasado en Segunda y que también logró el ascenso. Un equipo que ha comenzado muy bien la temporada, que lleva cinco puntos y aún no sabe lo que es perder en la máxima categoría, llegando a sacar un empate de un campo de tan complicado como el del Atlético de Madrid. En ataque ha encontrado a su goleador en Rafa Mir, que ya lleva dos dianas.

El regreso a casa será una fiesta para la afición, pero ante un hueso duro de roer. El jueves 25 de este mes, a las 21.30 horas, el actual campeón de Liga, el Barcelona, visitará el Tartiere. A Oviedo vendrán los Lamine, Pedri, Raphina y compañía. El Oviedo tratará de poner en dificultades al equipo que entrena Hansi Flick, como hizo en la última jornada el Rayo Vallecano, que sumó un punto ante los azulgranas e incluso mereció más por ocasiones y juego.

El mes lo acaba el Oviedo en otro campo histórico: el del Valencia, un club que no atraviesa por sus mejores momentos pero que ha encontrado en su entrenador, Carlos Corberán, una tabla a la que agarrarse. En este inicio de Liga, los valencianistas han tenido ya todos los resultados posibles: comenzaron empatando en casa con la Real Sociedad, perdieron en el campo del Osasuna y en la última jornada ganaron por 3-0 precisamente al Getafe de Bordalás. Hugo Duro, Javi Guerra, Danjuma o el asturiano Diego López son alguno de sus futbolistas más peligrosos.