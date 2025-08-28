El Oviedo acelera la operación central: tres opciones sobre la mesa y nueva intentona por Lomónaco

A falta de cinco días para el cierre del mercado, fijado para el 1 de septiembre a las 23:59, el Oviedo tiene claros los pasos a seguir. Una de las prioridades en el mercado, además del lateral izquierdo y el delantero, es el puesto de central, donde el cuadro carbayón ha metido una marcha más en los últimos días. Kévin Lomónaco sigue siendo la opción principal para Jesús Martínez, pero la operación sigue siendo muy complicada por el encaje económico. Por ello, el Oviedo también valora otras alternativas. Uno de los nombres que más gusta en la dirección deportiva es el de David Carmo, del Nottingham Forest, pero tampoco será sencilla de encajar. Cornelius, del Marsella y más asequible, también está encima de la mesa.

Desde que el Oviedo ascendió a Primera, el nombre de Kévin Lomónaco ha estado en la cabeza de Jesús Martínez. El dueño de Pachuca considera prioritaria la incorporación del central argentino, joven y con mucha proyección, hasta el punto de que incluso ya ha sido convocado por Scaloni para ir con la albiceleste. Sin embargo, la operación es tremendamente complicada por el encaje económico.

El central sigue perteneciendo a Independiente y las relaciones con Pachuca son excelentes, lo que facilita los contactos, pero para que Lomónaco vista de azul habría que hacer un desembolso muy importante. Al principio de verano su llegada era prácticamente imposible, por lo que el club ha ido dilatando la operación, confiando en que en esta recta final se pueda hacer realidad el gran deseo de Jesús Martínez.

Mientras tanto, la entidad también ha rastreado el mercado en busca de otras alternativas. Una de las que más gusta en la dirección deportiva es la de David Carmo, central propiedad del Nottingham Forest que la pasada temporada estuvo cedido a las órdenes de Mendilibar en el Olympiacos. Portugués pero internacional con Angola, tiene 27 años, mide 1,96 metros y cuenta con una importante experiencia incluso en competiciones europeas. Sin embargo, el club también estudia su encaje económico, en otra operación que tampoco es sencilla en el aspecto financiero para no sobrepasar el tope salarial y que exista espacio para las otras operaciones pendientes.

La opción de Cornelius

En los últimos días el club también ha sondeado la opción de Derek Cornelius, central de 27 años que milita en el Olympique de Marsella. El canadiense viene de disputar 23 partidos con el conjunto francés la pasada temporada y es una posibilidad que valora el Oviedo si fallan las otras dos opciones. Uno de los puntos a favor de Cornelius es que su fichaje tendría mejor encaje en lo económico, un aspecto a valorar por el club, que tiene la difícil tarea de encajar este fichaje -además del lateral izquierdo y el delantero- en el tope salarial.

El club, con más opciones en la recámara, tratará de cerrar el centro de la zaga con alguno de estos nombres. En estos momentos el Oviedo tiene 24 fichas en plantilla y lo máximo permitido por La Liga son 25, por lo que los azules también tendrán que agilizar la operación salida, que ayudaría a liberar masa salarial para poder acometer las incorporaciones restantes.

Estos últimos días de mercado apuntan a ser frenéticos en las oficinas azules, pero Jesús Martínez y la dirección deportiva aprovecharán al máximo los recursos disponibles para que el día 2 de septiembre Veljko Paunovic tenga un plantel de garantías para conseguir la permanencia. Ese es el reto del Oviedo en estas últimas horas de periodo estival. n