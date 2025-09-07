Ovie Ejaria y las segundas oportunidades

El primer comentario que sale de los que le vieron desde el primer día es un gran aval: "Ve muy bien el fútbol". Ese halago, que suele ir destinado a los centrocampistas con visión periférica, llama más la atención cuando se refiere a Oviemuno Ejaria (Londres, 1997) porque un simple vistazo a su fútbol suele llevar las alabanzas hacia su conducción de balón, su elegancia sobre el campo o sus soluciones en tres cuartos de cancha. Es decir, Ejaria es un jugador que entra rápido por el ojo pero que además sabe interpretar el juego como pocos.

Es el fichaje más diferente de los doce cerrados por la dirección deportiva y el que tiene más motivos para la felicidad una vez iniciada la competición. Llevaba Ejaria desde el 8 de noviembre de 2022 sin jugar un partido oficial, titular con el Reading ante el Hull City, en la segunda inglesa. Llegó después una lesión en la rodilla, seguida de una lenta recuperación y problemas personales en el ámbito familiar que le fueron sacando, poco a poco, de la rueda imparable del fútbol. Pocos se acordaban ya de aquel talentoso medio que había dejado huella en las canteras de Arsenal y Liverpool, debutando con el primer equipo "red". Pero alguien sí se acordó de él.

Fue Veljko Paunovic, por supuesto, en esa labor añadida de adjunto a la dirección deportiva que vino realizando el pasado verano. Veljko y Ovie había coincidido en el Reading, entre 2020 y 2022, en la etapa de más brillo del centrocampista. El serbio le dio galones y él respondió ciñéndose al cuerpo el rol de "box to box" tan clásico en el fútbol británico.

Tampoco le fue sencillo su asentamiento en Oviedo. Había muchas dudas con él, sobre todo por el apartado físico. Podía seguir el hilo de un partido de pretemporada, pero ¿sería capaz de aguantar el ritmo de la competición? Por eso, el club ideó un plan: que se entrenara y, en los últimos compases del mercado y a la vista de las oportunidades, decidir.

Los plazos se acortaron, en gran medida por la presión de Paunovic, que siempre lo vio claro. "Lo vais a amar en Oviedo", señaló en pleno verano. En parte, también, se adelantó su fichaje por los problemas del club para incorporar a más jugadores. Se tramitó todo antes de la cita en Villarreal, la primera. Ejaria firmó por dos años (no quería el club arriesgarse a una explosión y que algún club se lo birlara el siguiente curso), con uno de los sueldos más humildes del equipo.

No debutó en Villarreal pero sí ante el Real Madrid. Dejó detalles de su desparpajo. Y de ahí al once. Titular ante la Real, el inglés mostró en los primeros compases que tiene personalidad para pedirla y echarse el equipo a la espalda, también cuando las cosas no salen. Cuajó un buen partido, un aperitivo de lo que se espera de él. Si las expectativas de Paunovic se cumplen, se podría estar ante uno de los fichajes más interesantes del verano azul.