La opinión sobre el Oviedo y el Sporting: Hassan y todos al suelo

Se suponía que el parón por la disputa de los partidos de clasificación para el Mundial de Donald Trump, Canadá y México del próximo año iba a servir para que el Oviedo entrenara y entrenara para conjuntar las piezas que el Grupo Pachuca ha puesto bajo las órdenes de Paunovic.

Pero la semana de trabajo en la orilla azul del Potomac ha comenzado con un tirón de orejas público a Hassan por la desafortunada celebración del extremo del gol ante la Real Sociedad. Su asistencia sirvió para que el Oviedo sumara sus primeros puntos en Primera tras más de dos décadas, y para que el chaval se convirtiera en protagonista del día después en eso que en otros tiempos se llamaba "lo que el ojo no ve".

Tienen que ir acostumbrándose los protagonistas de la casa azul a que en Primera no solo crecen exponencialmente los sueldos y las primas, también las cámaras y los brujos de la tribu dedicados a analizar gesto aquí y gesto allá. Lo cierto es que al galo se le fue la pinza en su celebración exigiendo ser titular al técnico balcánico.

Quizá la misma exigencia que le pedirá Paunovic a la hora de bajar a defender y ayudar a su lateral cuando el muchacho pierde la pelota en una de sus carreras hacia la línea de fondo. Algunas voces del vestuario, como David Costas, piden a su manera lavar los trapos sucios a la antigua. Es decir, dentro de la caseta.

Algún día se conocerá el motivo por el que días después del suceso, el club se descuelga con un comunicado público afeando al jugador su conducta. ¿Orden de México? ¿Petición del técnico, poco amigo de nada que no sea guerra (deportiva, se entiende), sangre, sudor y lágrimas? ¿Caramelo para Paunovic tras un mercado en el que no ha recibido todo lo que pidió y esperaba? ¿Error de cálculo? Veremos. Y veremos lo que responde el serbio (si se le pregunta) cuando le toque volver a ponerse delante de un micrófono. Todo se quedará en anécdota si Hassan sigue a lo suyo y/o el Oviedo suma y suma.

Mientras, en la ribera potomaquiana rojiblanca, debate sobre la gestión de la carrera de Oyón, el cierre del mercado y tal y tal. Los cuchillos siguen volando, así que todos al suelo que vienen los nuestros, ¿oyisti, güey?