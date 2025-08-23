“Oh, Enzo Cazorla”: el golazo del hijo de la leyenda azul ante el Sporting

De tal palo, tal astilla. El hijo de Santi Cazorla, Enzo, anotó un golazo esta tarde en el IX Torneo Juvenil Emilio Carballo en el derbi ante el Sporting. El centrocampista carbayón, que juega en el juvenil B del Oviedo, fue el primero en abrir la lata para los suyos con un gol de bella factura desde fuera del área.

Tras un saque de banda, Enzo controló con el pecho y, tras un par de botes, disparó sin pensárselo dos veces desde muy lejos. El balón entró con potencia y nada pudo hacer el meta rojiblanco. Así, Enzo Cazorla pudo celebrar su gran acción y el triunfo ante el eterno rival por 3-1, gracias también a los tantos de Kevin y Abel.