El nuevo Oviedo, ante un hueso: así es el posible once de los azules en Getafe

Getafe es la siguiente parada en este exigente inicio en la máxima categoría del Oviedo, bonita bienvenida, que se inició con curvas, dos rivales Champions, y tras el avituallamiento ante la Real, tres puntos revitalizantes, enfila ahora un septiembre con una pendiente pronunciada, porque hay tres choques a domicilio y el de casa es ante el Barça. Pero nada de eso inquieta de momento a Paunovic y sus pupilos que, este año más que nunca, avanzan abrazados al "partido a partido" (o etapa a etapa) para mantener el buen ritmo. Se trata solo de dejar a tres por debajo, se repiten en el club. Y la visita al Coliseum (14.00 horas) es una magnífica oportunidad para seguir adelantando posiciones en el pelotón.

Acuden los azules a Getafe conscientes de que se enfrentan a un rival duro. A uno de esos equipos que te incomodan y no te dejan jugar. Un rival muy pesado. Pero está acostumbrado a competir el equipo de Paunovic con esas reglas, como ya demostró la temporada pasada, cuando conquistó tres puntos en actuaciones que fueron más efectivas que brillantes. Todo hace indicar que lo de hoy será un partido de armadura y disputa. Un choque adulto.

La previa a la cita está condicionada por las excursiones internacionales, un problema del primer mundo futbolístico al que no estaba acostumbrado el Oviedo. Paunovic ha tenido dos semanas para trabajar sus conceptos, pero a medio gas. Seis futbolistas han estado fuera y apenas han podido empaparse del plan de partido y otros dos están descartados por lesión. Moldovan, Rahim, Carmo, Sibo, Viñas y Rondón son los que han completado kilómetros de vuelo y Chaira y Ejaria los que se quedan en la camilla.

En un principio, parece que el serbio dará descanso a todos sus internacionales y apostará por el grupo con el que ha podido trabajar estas dos semanas. Pero pueden ser todos importantes según avance el partido.

Mantendrá Paunovic su apuesta por el 4-2-3-1 que se ha visto la mayor parte del tiempo desde su llegada y tratarán los azules de ser fieles a un estilo que este año promete ser más asociativo, así lo ha resaltado el entrenador en su intervención previa ante los medios. Eso sí, un partido ante un rival tan físico obliga a también dominar sus armas. Y no parece que el Oviedo sea un equipo que se amedrente en ese escenario.

La apuesta, firme

Con todo, el equipo inicial con el que salgan los azules esta tarde podría parecerse al formado por Aarón Escandell; Nacho Vidal, David Costas, Dani Calvo, Javi López; Dendoncker, Reina; Hassan, Ilic, Chaira; Álex Forés.

En la lista de 23 no han entrado ni Luengo ni Brandon, confirmando que el cierre del mercado no cambia su status, pero sí están Moldovan, Lucas, Bailly, Carmo, Rahim, Omar, Sibo, Colombatto, Cazorla, Lamine, Viñas y Rondón.