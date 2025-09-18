Una nueva camiseta por los cien años del Real Oviedo y por menos de 20 euros: la nueva "carrera del centenario" viene cargada de sorpresas
El club azul presenta una carrera que reunirá a miles de aficionados el próximo domingo 5 de octubre para recorrer juntos algunos de los rincones más emblemáticos de la ciudad
Joaquín Alonso
El Oviedo presentó ayer la "marcha del centenario", una carrera que reunirá a miles de aficionados el próximo domingo 5 de octubre para recorrer juntos algunos de los rincones más emblemáticos de la ciudad. La cita arrancará a las 11 horas en los alrededores del estadio y tendrá su meta en la calle Uría, frente a la Escandalera, uniendo así la casa del oviedismo con el corazón de la capital. La organización ha diseñado un encuentro abierto a todos los públicos, con tres modalidades.
La carrera, para todos los públicos
La carrera del centenario, de 5 kilómetros, está pensada para los más competitivos y contará con cronometraje oficial y trofeos para los cinco primeros clasificados en categoría masculina y femenina. La marcha del centenario, también de 5 kilómetros, será un recorrido popular y festivo, sin cronómetros ni clasificaciones, que arrancará a las 11.15 horas y permitirá a familias y amigos disfrutar del ambiente. Además, gracias a la aplicación "321GoLive", cualquier oviedista del mundo podrá sumarse a través de la carrera o marcha virtual, disponible desde el 5 de octubre a las 11 horas hasta el 14 del mismo mes, a las 23.59 horas.
La camiseta, un obsequio
Las inscripciones ya están abiertas en la web oficial del club. El precio es de 19,50 euros para la carrera, 16,50 para adultos y 12 para niños de hasta 12 años en la marcha popular, y 6 euros para la modalidad virtual. Los dorsales estarán disponibles hasta el 30 de septiembre a las 23.59 horas o hasta agotar plazas, fijadas en 1.500 para la carrera y 3.500 para la marcha. En el caso de la modalidad virtual, el plazo se extenderá hasta el 10 de octubre a las 23.59 horas. Además, a todos los participantes se le regalará una camiseta conmemorativa con los nombres de todos los concejos que forman el Principado de Asturias.
Vía: La Nueva España
- El 'niño prodigio' de 15 años que viaja a Newcastle
- Cambio de planes para relevar a Lamine Yamal
- Mateu Lahoz dicta sentencia sobre el polémico penalti que dio la victoria al Real Madrid: 'Este tipo de acciones...
- De Zerbi explota y señala al Madrid: 'El penalti es una vergüenza
- Old Trafford, en llamas: el despido millonario de Amorim
- Graves acusaciones contra el Madrid: 'Un robo, con ellos en la Champions pasa siempre
- Mónica Marchante revela qué ocurrió entre Luis Enrique y Susana Guasch: 'Me da un poco de pena
- El Barça ya prepara la vuelta a Montjuïc