LALIGA EA SPORTS
El "negrata" a Rashford puede salir caro: la Fiscalía pide 15 meses de cárcel y 3.000 euros de multa para el aficionado acusado
El incidente se produjo durante el partido de ida de LaLiga EA Sports 2025 -26 entre Oviedo y Barça
La Fiscalía del Principado de Asturias pide una condena de un año y tres meses de prisión y 2.880 euros de multa al aficionado acusado de llamar "negrata" a Marcus Rashord, delantero del Barcelona, durante el partido de ida de LaLiga EA Sports 2025-26 entre Oviedo y Barcelona celebrado en el estadio Carlos Tartiere en septiembre de 2025. El equipo de Hansi Flick ganó el partido por 1-3, remontada incluida, gracias a los goles de Eric, Lewandowski y Araujo.
Según el escrito de Fiscalía, el incidente se produjo sobre las 22.02 horas, cuando el internacional inglés iba a lanzar un saque de esquina. En ese momento, el acusado, un joven nacido en el año 2007, gritó "negrata" al futbolista, “con evidente desprecio al color negro de la piel del jugador".
El escrito también destaca que "las expresiones de carácter racista hacia su persona" fueron "claramente audibles y perceptibles por los diferentes asistentes al estadio, generándole sentimientos de frustración, vergüenza y humillación, con el consiguiente menoscabo de su dignidad intrínseca”.
30 millones de visualizaciones en 24 horas
El insulto a Rashford fue grabado por uno de los asistentes al Carlos Tartiere, que publicó los hechos en la famosa red social 'X'. Rápidamente se hizo viral y el vídeo acumuló casi 30 millones de visualizaciones en apenas 24 horas, sumando todas las plataformas en las que se difundió.
La Fiscalía califica los hechos como delito de lesión de la dignidad por motivos racistas (art. 510.2.a y 510.5 del Código Penal) en concurso con delito contra la integridad moral (art. 173.1 CP) y solicita 2.880 euros de multa, inhabilitación para el sufragio pasivo, cuatro años de prohibición para actividades docentes, deportivas y de tiempo libre, y una indemnización de 2.000 euros al jugador por daños morales.
Además, en caso de condena solo por delito contra la integridad moral, la Fiscalía pide la misma pena privativa de libertad y la prohibición de acceso a estadios por más de cinco años, costas procesales incluidas.
