Nacho Vidal ya toca balón mientras el Real Oviedo prepara el duelo ante el Elche: así fue la sesión de entrenamientos
El lateral derecho azul, que tuvo que ser trasladado en ambulancia al hospital desde el Coliseum, había estado apartado de la dinámica por precaución
Joaquín Alonso
Nacho Vidal ya se entrena junto a sus compañeros tras el gran golpe sufrido en el duelo liguero ante el Getafe. El lateral derecho azul, que tuvo que ser trasladado en ambulancia al hospital desde el Coliseum, había estado apartado de la dinámica por precaución, pero fue de los primeros esta mañana en pisar el césped del campo número cinco del complejo deportivo azul.
Los apartados por precaución
Sin embargo, y tras el calentamiento inicial con balón, el alicantino se retiró al interior de las instalaciones de El Requexón para seguir ejercitándose en solitario con la meta de llegar sano al duelo del Oviedo en el Martínez Valero ante el Elche de Éder Sarabia (domingo, 18.30 horas). Vidal acompañó en el gimnasio a David Costas, que sigue tratándose de sus molestias. Cabe recordar que el central gallego fue sustituido en Madrid al igual que su compañero tras notar un dolor en el aductor. Sin embargo, ayer ya trotó y desde el club son optimistas con su recuperación. Ahora habrá que esperar para conocer su evolución y ver qué pareja de centrales será la titular en Elche. Además, Ovie Ejaria también entrena en el gimnasio.
La sesión de entrenamientos
Por lo demás, todos los jugadores pudieron ejercitarse a las órdenes de Veljko Paunovic, incluido Fede Viñas, sancionado con dos partidos tras ver la roja en el Coliseum. El entrenamiento comenzó con ejercicios de pases para luego continuar en el campo número 4 del complejo deportivo azul, donde los jugadores realizaron ejercicios tácticos de cara al choque dominguero.
Vía: La Nueva España
