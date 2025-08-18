Mensaje de ánimo al exazul Luismi, que pasará por quirófano

Luismi Sánchez, exjugador del Oviedo ahora en el Málaga, sufre varias fracturas maxilofaciales que requerirán intervención quirúrgica, después del choque producido con su compañero Javier Montero, durante el transcurso del encuentro ante el Eibar del sábado. Luismi Sánchez se tuvo que retirar en el minuto 22 del encuentro, después de ser atendido varios minutos en el terreno de juego por una contusión en el rostro, lo que obligó a los servicios médicos a atenderle en los vestuarios y llevarlo al hospital de la ciudad. El Oviedo quiso mandar un mensaje de ánimo al medio centro a través de su cuenta de X: "Querido Luismi. Te mandamos un abrazo enorme y nuestros mejores deseos para tu recuperación. ¡Pronto de vuelta!".