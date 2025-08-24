Mbappé desactiva a un bravo Oviedo: doblete del galo en el 0-3 del Madrid

Mbappé encontró una rendija, una mínima, también polémica en su origen, para desactivar el plan A, el del muro diseñado por Paunovic. Luego salió el B, con el que el Real Oviedo hizo una segunda mitad mayúscula, dominando a todo un Real Madrid, pero faltó una chispa, un golpe de fortuna. Unos centímetros al remate de Sibo. Y ese otro guion, el que debía acercar a los azules al premio también fue desactivado por Mbappé y finiquitado por Vinicius. Con todo, una derrota (0-3) más que digna de un Oviedo en reconstrucción, con recién llegados y fichajes por cerrar y que debe marcar un camino, el que tiene como destino la salvación.

Real Oviedo 0 3 Real Madrid 0-1, min. 37: Mbappé. 0-2, min. 83: Mbappé. 0-3, min. 93: Vinicius.

Alineación Real Oviedo Escandell (3); Vidal (1), Luengo (1), Calvo (2), Costas (3), Rahim (3); Sibo (1), Dendoncker (1); Ilic (1), Rondón (1) y Chaira (1).





CAMBIOS Hassan (1) por Luengo, min. 46.

Viñas (1) por Rondón y Ejaria (1) por Ilic, min. 72.

Brekalo (1) por Chaira, min. 79.

Cazorla (1) por Dendoncker, min. 89. Alineación Real Madrid Courtois (1); Carvajal (1), Rudiger (1), Huijsen (2), Carreras (2); Valverde (1), Tchouameni (1), Güler (2); Mastantuono (2), Mbappé (3) y Rodrygo (0). CAMBIOS Brahim (1) por Mastantuono y Vinicius (2) por Rodrygo, min. 63.

Gonzalo (1) por Güler, min. 74.

Trent (1) por Carvajal y Ceballos (1) por Mbappé, min. 87. Ricardo de Burgos (comité vasco). Amnestó a los locales Ilic, Calvo y al visitante Vinicius.

Carlos Tartiere: 29.758 espectadores.

Las dudas sobre el sistema del Oviedo las solventó Paunovic con más ladrillo, con el sistema de tres centrales al que tiende a refugiarse de vez en cuando. El año pasado dio algunas pistas y ahora no ha tardado en aflorar. Luengo se unió a Costas y Calvo, mientras que el damnificado fue un Hassan reservado para el segundo acto.

Era de esperar que el Madrid dominara con claridad, y así fue, pero antes del monopolio de balón blanco, un susto azul. El laboratorio de Veljko ideó una salida sorpresa que estuvo a escasos centímetros de citar a Chaira con Courtois, pero el meta blanco fue el único despierto entre los suyos para salir y despejar a tiempo el servicio de Ilic.

A partir de ahí, balón y más balón para los de Alonso. Con más posesión que escenas con picante en el área, aunque Aarón tuvo que meter las manoplas a un disparo de Rodrygo –una de las cuatro novedades en los blancos, relevando a Vinicius- y Calvo acudió al rescate tras un error en la salida de Luengo. Superados los 20 minutos, volvió a aparecer en escena Aarón, pero para recoger de forma rutinaria un chut centrado de Valverde,

No sería justo decir que el Oviedo estaba cómodo, porque corría en todo momento detrás del balón, pero no se percibían síntomas de sufrimiento en su defensa continua. Tampoco grietas en el muro. Incluso vio un claro el equipo de Paunovic que trató de aprovechar. Rondón jugó para Dendoncker, que llegó desde atrás, y ya en la frontal probó con una vaselina inofensiva ante el gigante Courtois.

Mastantuono y Güler volvieron a probar desde larga distancia, sin daños, antes de que Aarón y Luengo actuaran, esta vez sí era clara, en la doble oportunidad visitante a los 36 minutos.

Avistaba cada vez más cerca la orilla del descanso después de mucho tiempo nadando y nadando cuando irrumpió Mbappé en el partido, solo detalles hasta entonces. Tchouameni fue al suelo, fuerte, ante un Dendoncker que dudó y se llevó la pelota. El Tartiere clamó por una falta que el colegiado no vio. Mejoró la acción en los pies de Güler, acelerador, para lanzar a la carrera de Mbappé, un bólido. Controló el francés y en un pestañeo definió abajo al rincón. Rugió aún más fuerte el Tartiere buscando justicia en segunda instancia, la que da el VAR, pero el susurro al oído de De Burgos Bengoechea nunca llegó. El 0-1, en un robo de balón polémico, llegaba en la única opción de todo el partido en la que el Madrid vio campo abierto. No parece casualidad.

Lejos de venirse abajo, el Oviedo reaccionó con brío, pisando campo enemigo por primera vez en mucho tiempo. Un par de internadas de Rahim sirvieron para al menos amagar antes de un descanso que debía servirle a Paunovic para matizar algunas cosas de su plan ahora que el resultado le daba la espalda.

Hacía algunos minutos, desde el gol, que Hassan calentaba en la banda, resignado a su rol de agitador en el segundo tiempo. Y entró en escena en el receso para sustituir a Luengo y pasar a formar con el 4-2-3-1 más natural y que pretendía mirar un poco más arriba.

Los minutos que siguieron al descanso fueron los mejores del Oviedo en el partido. La versión valiente, la que había anunciado su técnico, había tardado en llegar pero estaba a tiempo para dejar su sello. En una de las frecuentes internadas de Rahim, despliegue impactante otra vez, el nigerino buscó a Rondón y este cayó, tras choque con Huijsen, El colegiado mandó seguir y Hassan lo hizo, encarando, ganando y centrando, pero sin rematador.

Debía de verlo raro el asunto Xabi que, a los 63 minutos ordenó la entrada de Vinicius y Brahim. Y los minutos de dominio azul pudieron cortarse con un error que puso salir carísimo. Un córner a favor, invitación para asustar, fue un tiro en el pie por una pérdida de Ilic y la estampida blanca. Solo Aarón, ágil, pudo detener cuando Valverde ya entonaba el gol. Es una de las paradas de la jornada.

Superado el susto volvió el partido a ser manejado por el Oviedo, al que, eso sí, le faltaba algún chispazo arriba para meter más el miedo a su rival. Viñas y Ejaria le dieron aire a los azules para el último tramo, necesario tras el desgaste tras balón del primer acto.

Hassan se convirtió entonces el principal reclamo en ataque. En el desatascador. También sería protagonista en la condena.

Antes de que esta llegara, la acción que pudo cambiar el choque. Una serie de recortes de Rahim cerca del área cuando ya había mutado en extremo brasileño acabó con un balón a la frontal a Sibo, que optó por lo más sabio: finalizar. Metió el interior y la pelota se fue al poste.

Ahí estuvo el tesoro para el Oviedo. El premio gordo. Porque a la acción le siguió la sentencia. Un error de Hassan en el control, un robo y carrera de Vinicus, unido a una asistencia mágica de este. Mbappé hizo lo mismo que en el primer acto: clavar la primera que tuvo.

Fue el guantazo definitivo y, sin embargo, no se derrumbó el Oviedo que siguió porfiando, sujetado por Rahim. Hassan rozó la vengangha pero Courtois sacó un guante de granito. La sentencia fue otra vez al galope, aprovechando otro error azul. Vinicius batió a Aarón para resaltar que la mayor diferencia siempre está en las áreas.

Acabó el choque no sin antes contar con Santi Cazorla sobre el césped. Porque él también merecía participar en una noche así. La noche en la que el Oviedo, sin premio, demostró que puede competir con cualquiera.