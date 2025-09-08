Martín Peláez, presidente del Real Oviedo: "Luchamos hasta el último momento por traer a otro fichaje, pero así es el mercado"

Martín Peláez, presidente del Real Oviedo, aprovechó la recepción en el Tartiere a Samuel Sánchez, que está recorriendo toda Asturias, de occidente a oriente, para celebrar el ascenso a Primera División, para analizar algunos de los asuntos de actualidad que rodean al club.

El reto de Samuel Sanchez

"Es un lujo, un honor, y estamos súper agradecidos a Samu porque es un gran referente del deporte español, del deporte internacional, y encima es ovetense, oviedista. Es un lujo para nosotros en el marco del Día de Asturias, de nuestro centenario, de nuestro reciente ascenso, esta iniciativa".

Tranquilidad tras ganar a la Real Sociedad

"Era muy importante esa victoria, independientemente de los puntos, por la tranquilidad del grupo, del entrenador y por la confianza de la misma afición. Con esto el equipo seguramente va a tomar confianza, vamos a trabajar y vamos a competir, como siempre he dicho, en cualquier cancha".

¿Cómo fue el final del mercado? ¿Esperaban haber cerrado algún fichaje más?

"Todo el mercado fue intenso y obviamente no podía terminar diferente, nosotros luchamos hasta el último momento por tratar de traer otro fichaje en una posición que pensábamos que podíamos apuntalar, pero así es el mercado. No se pudo, no se dieron las circunstancias y ahora hay que seguir peleando. Tenemos una plantilla muy completa, competencia en todas las líneas y eso es lo importante. También tenemos un gran cuerpo técnico y qué hay que decir de nuestra afición, que es maravillosa. En el partido ante la real Sociedad la verdad es que fue impresionante.

¿Están pensando ya en el mercado de invierno?

"Sí, sí, tenemos ahí un margen, nuestra secretaría técnica, la dirección deportiva, siempre están visualizando gente. Pero aparte del mercado de invierno lo que hay es que trabajar mucho de aquí a diciembre. Tenemos que estar esperanzados y si miramos ahí significa que estamos con miedo a diciembre y la verdad es que no tenemos miedo, estamos muy convencidos del trabajo, de la gente que tenemos y de que vamos a estar bien".

¿Están mirando el mercado de jugadores libres?

"Sí, sí, claro, pero bueno, es complicado, es complicado porque el equipo está hecho, son posiciones muy puntuales y si no lo hemos traído es porque en el mercado de los libres no hemos encontrado esa persona que pudiera encajar".

¿Se sabe algo más del expediente de LaLiga por los gritos racistas?

"No, está en investigación todavía por la policía. Si, cuando tengamos el resultado, hay algún indicio lo castigaremos, pero nosotros estamos seguros del buen comportamiento de nuestra afición. El Tartiere y su afición siempre se comportan a la altura y ese día no fue la excepción, pero si hay algo que está bajo investigación se le dará seguimiento.

¿Qué significa que esté tardando tanto?

"Si hubiera habido algo ya se sabría".

¿Hay avances en la ciudad deportiva?

"En cuanto a los tiempos no me quiero comprometer porque no dependen de mí, pero ojalá sea lo antes posible. El proyecto va encaminado, ya estuvieron aquí los arquitectos mexicanos, están trabajando de la mano con Alfredo Antuña, que es nuestro arquitecto aquí en Oviedo, con el Ayuntamiento, con todas las partes implicadas y todos remando para que esto sea lo mejor posible y en el menor tiempo posible".