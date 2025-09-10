Manolo "el de La Plaza": Sobre el sentimiento oviedista en los pueblos de Asturias

Manolo "el de La Plaza" era el prototipo perfecto de hombre bonachón. Un señor grande, de cara colorada, voz grave, parlanchín, muy culto y de pueblo, a mucha honra.

Cuando el Oviedo jugaba de local, cogía ya por la mañana su Twingo y, a no más de 40 km/h, recorría los 44 kilómetros que separan Teverga de Oviedo. Llegaba al Tartiere con un farias en una mano y unos pequeños prismáticos en la otra. En el bolsillo, un folio donde se reflejaba el dorsal y el nombre de cada jugador, pues decía que, desde su asiento, no diferenciaba a los futbolistas, y él tenía que saber quién era cada uno.

Apasionado del Oviedo, recurría a la sorna en las disputas dialécticas con los rivales. No era de enzarzarse en debates futbolísticos estériles, ni de alzar la voz. Tampoco lo necesitaba. Siempre llevaba la razón.

Llegó el descenso del Oviedo a los infiernos y con él, muchas deserciones y dudas. Manolo lo tuvo muy claro: siguió acudiendo al Carlos Tartiere con la misma fidelidad que lo había hecho en primera. ¿Que se creaba un nuevo club, mucho más rico, "bonito" y apetecible para suplantar al Oviedo? Esbozaba una sonrisa y no se le pasaba por la cabeza, ni en uno de sus más remotos pensamientos, abandonar al club de su vida.

Allá por el año 2005, tomando algo en su chigre de La Plaza, me dijo una frase que se me clavó como un puñal: "Yo ya sé que no volveré a ver al Oviedo en Primera". Siempre pensé que Manolo era una de esas personas a las que les daba pena morir, pero no miedo, porque disfrutaban de la vida, por lo que no puedo expresar con palabras el daño que me produjeron aquellas palabras, por el doble sentido que adquirían.

Por un lado, la terrible perspectiva de un largo trayecto de regreso a la Primera División, como así fue y, por otro lado, y mucho más relevante, que había oviedistas que, como él, por edad, podían no volver a disfrutar del Oviedo en lo más alto. Su predicción, tristemente, se cumplió. Falleció sorpresivamente en 2014 y Teverga entera se vistió de luto. Por no ver, no volvió a ver al Oviedo ni en Segunda División. Vaya este pequeño homenaje a un gran oviedista y mejor persona, como era Manolo "el de La Plaza", en representación de todos los oviedistas que, desde cada pueblo y localidad del Principado de Asturias, jamás abandonaron al Real Oviedo, pues no está de más recordar que, en Oviedo, en el 2003, hubo un movimiento muy fuerte de abandono del club, apuesta por el suplantador y fuertes deseos de desaparición hacia el original y verdadero. Y todo, porque el aspirante a "Maestrante", que estaba al frente de la alcaldía, tocó arrebato, y muchos le siguieron, como las ratas al flautista de Hamelin, pues en Oviedo pocas voces se atrevían a alzar la voz frente a las órdenes marcadas desde de la Casa Consistorial.

Esa triste sumisión y falta de valores, en lo futbolístico, que cundió en buena parte de los ovetenses, no tuvo su eco en el resto de Asturias, donde prácticamente nadie apostó por la muerte del Oviedo y su consiguiente suplantación por el ACF. Fue de los pueblos de Asturias de donde surgieron las voces más fieles y leales, que no dejaron caer al club en sus peores momentos. Astérix y Obélix bien podían haber sido de Infiestu o de Laviana, porque a orgullosos y luchadores, a la gente de los pueblos de Asturias, no les gana nadie.

Cuando iba en coche para Villarreal, me acordé de Manolo y recordé su desgraciada profecía. A mí me quedaba muy poco para volver a ver al Oviedo en Primera, así que levanté un poco el pie del acelerador, no fuera a ser, pero otros muchos, que lo merecían muchísimo más que yo, se habían quedado por el camino y no lo han podido disfrutar. Brindemos con emoción y gratitud por ellos, disfrutemos del regreso y de la primera victoria y, especialmente, porque el Real Oviedo, siendo el equipo de Oviedo, como es, siempre ha contado entre sus más fieles seguidores con una legión de incondicionales de más allá de los límites de la capital, y no podemos estar más que agradecidos de su lealtad hacía nuestro club, porque sin ellos, no seríamos nada. Estén o no estén ya entre nosotros.