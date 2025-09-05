Lucas ya está con el grupo y apunta a alta

A pesar de que este fin de semana no hay competición en Primera División, los futbolistas siguen trabajando a las órdenes de Paunovic, con las ausencias de los llamados por sus selecciones: Moldovan, Carmo, Rahim, Fede Viñas y Rondón. Ayer, la sesión volvió a ser de puertas abiertas, con amplia presencia de aficionados, sobre todo de pequeños, y la mejor noticia fue ver a Lucas Ahijado completando parte de la misma con el grupo. Todo apunta a que la lesión es cosa del pasado y que podrá estar en la cita del sábado de la semana que viene contra el Getafe.

El que no se ejercitó con sus compañeros fue Ilyas Chaira, que ante la Real Sociedad tuvo que pedir el cambio a la media hora por lesión. El marroquí tiene un golpe fuerte en el tobillo, pero no corre peligro, en principio, su presencia en Getafe. No se quiere arriesgar con él pero en la idea es que la semana que viene se integre en el grupo con total normalidad. Otro que no salió al césped fue Ovie Ejaria, que se quedó trabajando en el gimnasio.

Al entrenamiento en El Requexón, que se extendió hasta casi la 1 de la tarde, le siguió una larga sesión de firma de autógrafos en la que los futbolistas compartieron su tiempo con los más pequeños. Hoy, el equipo se entrena a partir de las 10.30 horas en la ciudad deportiva y la sesión es otra vez de puertas abiertas. Tras la misma, los jugadores disfrutarán de un fin de semana libre para volver a los entrenamiento ya el lunes.