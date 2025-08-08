¿Llega Hassan al estreno liguero? Así están las cosas con el extremo del Oviedo

Los ensayos de pretemporada y la falta de novedades importantes en los últimos días en forma de fichajes sirven para subrayar la importancia de Haissem Hassan en este Oviedo que, a una semana del estreno liguero en Villarreal, ya mira a la histórica cita, la de su reencuentro con la élite. Y el galo es fundamental en esos planes. Tanto, que cuando Hassan pidió el cambio desde el suelo en el choque ante el Dépor, al oviedismo le creció una preocupación comprensible: hoy por hoy, el extremo es insustituible en los planes de Paunovic.

La vuelta al trabajo en El Requexón tras el amistoso ante el Deportivo en Ribadeo, la primera derrota azul (2-1) del periodo estival, estuvo marcada por la ausencia de Hassan, que el día anterior había pedido el cambio a los 30 minutos del duelo contra los gallegos. El galo fue sustituido por Ovie Ejaria y al día siguiente no saltó al césped para tratarse de su dolencia.

Sin embargo, y siempre según la versión del club azul, se trata de una medida por precaución y, aunque habrá que esperar a la evolución de Hassan en los próximos días, parece que el galo ha evitado una lesión muscular y solo tratarse de simples molestias. A 7 días de iniciar el camino liguero frente al Villarreal, los azules intentan tener todas sus piezas listas para el esperado estreno. A falta de más fichajes, todos pueden ser importantes.

De ahí que se emplee una estrategia preventiva con Hassan para que la semana que viene esté en plenas condiciones desde el primer día y pueda ponerse a las órdenes de Paunovic. Está por ver si el francés viaja con el resto del equipo al último amistoso, el que disputan los azules en Leganés mañana a las 10.00 horas o si, por el contrario, el susto de Ribadeo aconseja que guarde reposo en Oviedo.

Otros ausentes

Además, en la sesión celebrada ayer en la ciudad deportiva, y que contó con una amplia presencia de aficionados, tal y como sucede desde que el equipo comenzó a entrenarse, tampoco participaron Seoane, Cardero ni Colombatto, bajas ya conocidas. A ellos se les sumó en el gimnasio Ovie Ejaria, por una cuestión de cargas, ya que disputó 60 minutos contra el Dépor, el futbolista con más protagonismo, forzado este por el cambio prematuro de Hassan. El equipo vuelve a entrenarse hoy, 10.30 horas, en El Requexón, y por la tarde viajará a Leganés para jugar mañana.