De la "liga de los millones" a la "liga de las inscripciones": así han fichado los equipos de Primera hasta la fecha

Lo normal a estas alturas, con la competición a punto de dar el pistoletazo de salida, era estar analizando los fichajes, escudriñando las caras nuevas, pero en su lugar el aficionado aprieta compulsivamente el F5 de su ordenador para ver si por fin las novedades han podido ser inscritas en la competición. La Liga española, la que hoy se inicia, está marcada por las estrecheces económicas de los clubes y por un sistema rígido de control económico que le mantiene en la cuarta posición en cuanto a gastos este verano, con 520 millones de euros invertidos. Por delante se sitúa la inalcanzable Premier inglesa (2.390 millones), pero también la Serie A italiana (976) y la Bundesliga germana (602). El Oviedo, con un gasto de algo más de 3,5 millones de euros, aún espera las oportunidades para invertir más.

Ángel Torres, presidente del Getafe, ha sido el último en poner el dedo en la llaga sobre el sistema imperante en España. "Decimos que somos la mejor liga del mundo y luego no podemos inscribir a nuestros jugadores, somos el hazmerreír de Europa", dijo en Radio Marca sobre los problemas de los clubes para inscribir futbolistas. "He vendido a uno de los mejores centrales de la liga por tres perras gordas para poder tener 16 o 17 jugadores inscritos", añadió, en referencia a la salida de Omar Alderete al Sunderland, recién ascendido a la Premier.

A pesar de todo, LaLiga ha completado traspasos interesantes este verano. Con figuras ya consagradas como Almada y estrellas en ciernes como Mastantuono. El Espanyol lidera la tabla de compras a dos semanas del cierre, con 10 novedades, mientras que el Atlético le sigue con 9 y una inversión cercana a los 175 millones de euros que refuerzan al equipo de Simeone. El golpe sobre la mesa lo dio con Álex Baena, procedente del Villarreal por 42 millones. A esa operación se suman nombres de peso como Hancko (26 millones), Cardoso (25), Raspadori (22), Thiago Almada (21), Ruggeri (17), Marc Pubill (16), además de Lenglet, libre ya de su compromiso con el Barça, y Musso, en propiedad ahora.

En el Real Madrid, la operación más cara de todo el mercado ha sido la de Dean Huijsen, central español con raíces neerlandesas, que llegó desde el Bournemouth por 62,5 millones. El más caro de todo el mercado nacional. La inversión total roza los 167,5 millones con otros fichajes como Álvaro Carreras (50 millones), Franco Mastantuono (45) o Trent Alexander-Arnold (10). Alonso tendrá a su servicio la reforma que se le negó a Ancelotti.

El resto, por debajo

El Barcelona ha optado por un perfil mucho más bajo. Lógico en su situación. Solo ha pagado traspaso por Joan García, portero fichado al Espanyol por 25 millones, mientras que Marcus Rashford ha aterrizado en el Camp Nou cedido por el Manchester United. En el polo opuesto, el Sevilla no ha gastado aún un euro en incorporaciones. Alfon González y Gabriel Suazo han llegado libres, mientras que el portero Vlachodimos lo ha hecho en calidad de cedido.

El Real Oviedo, de vuelta a Primera tras 24 años, es el recién ascendido que más ha invertido. Más de 3,5 millones para reforzar su plantilla: 2 millones por Luka Ilic, mediapunta del Estrella Roja; 1,5 millones por Ilyas Chaira, procedente del Girona y ya conocido en el Tartiere; y alrededor de 300.000 euros por Brandon Domingues. Completan el capítulo de altas Álex Forés, Salomón Rondón y Horațiu Moldovan, cedidos, junto a Ovie Ejaria y Alberto Reina, que llegan libres.

Entre el resto de equipos, el Real Betis ha invertido cerca de 40 millones, el tercero que más, con incorporaciones como Deossa, Natan, Rodrigo Riquelme o Valentín Gómez, con saldo positivo no obstante por ventas importantes como las de Cardoso o Jesús Rodríguez. El Villarreal ha destinado alrededor de 36 millones en fichajes como Alberto Moleiro, Santiago Mouriño o Tajon Buchanan, y presenta un balance positivo gracias a salidas de alto valor. La Real Sociedad, con solo 4,5 millones invertidos, presenta el mejor saldo económico de la categoría, superior a 60 millones, tras la venta de Zubimendi al Arsenal.

Los menos ambiciosos

El Celta, con unos 14 millones gastados, ha reforzado posiciones clave manteniendo un balance positivo. Athletic, Valencia, Espanyol, Osasuna y Mallorca se han movido con cifras entre los 5 y 12 millones, priorizando operaciones puntuales. El Alavés ha destinado 4 millones, mientras que el Elche, ascendido, ha invertido 5,75 millones hasta ahora el fichaje de Redondo. El Rayo Vallecano ronda los 1,6 millones y el Levante, que regresa a la máxima categoría, ha invertido 2,5 millones.

Getafe y Girona han apostado por refuerzos asequibles dentro del mercado, con 1,8 millones y 200.000 respectivamente.