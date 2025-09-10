Las lesiones y llamadas internacionales abren las puertas del once: Brekalo, Cazorla, Javi López… así son las opciones de Paunovic

Salió el Oviedo moderadamente satisfecho del pasado mercado de verano. Faltó esa guinda en ataque que se buscó hasta el último minuto, pero se resistió. Pero la sensación en líneas generales es que el equipo se había reforzado de manera adecuada dentro de los estrechos límites del tope salarial. Pero a esas sensaciones les queda el examen de demostrar sobre el campo. Hay algunos nuevos que ya han dejado su sello, el caso de Dendoncker es el más evidente, pero muchos otros aún buscan su sitio. El choque del sábado, 14.00 horas, ante el Getafe de Bordalás es una buena oportunidad para algunos de los nuevos que ven cómo las puertas de la titularidad se abren en una semana condicionada por las lesiones y los viajes internacionales.

Sobre el primer aspecto no hay novedades. Ayer tampoco se entrenaron Ilyas Chaira y Ovie Ejaria por lo que su presencia en el Coliseum parece a estas alturas descartada. Y, después, habrá que ver cómo regresan los internacionales de sus periplos por el mundo. Hasta seis han viajado esta semana con sus selecciones y se les espera en próximas horas en Oviedo: Moldovan con Rumanía, Rahim con Níger, Carmo con Angola, Sibo con Ghana, Fede Viñas con Uruguay y Salomón Rondón con Venezuela. En el mejor de los casos, que lleguen sin ningún tipo de molestias, solo contarán con un par de sesiones antes del choque ante el Getafe. Las dos circunstancias influyen para pensar que el once del sábado traerá novedades.

Y, salvo la portería, podrían afectar a todas las líneas. Empezando por la defensa, donde ahora con Javi López, el último en llegar, el lateral zurdo tiene competencia. Rahim ha cumplido con nota en las tres primeras jornadas de Liga, ha sido uno de los mejores, pero el hecho de haber disputado dos choques con Níger (ayer jugó todo el partido en el triunfo ante Tanzania) y el largo viaje de vuelta puede hacer que Javi López tome la alternativa en el lateral. Paunovic trabaja con el defensa cedido por la Real durante toda la semana el plan de partido en lo que podría significar su estreno con la camiseta del Oviedo.

Con Dendocker como fijo y Colombatto ya acechando el puesto que se ha ganado Reina, será en la línea de medias puntas donde lleguen las principales novedades. No estarán previsiblemente dos titulares ante la Real, los lesionados Chaira y Ejaria, y hay muchas posibilidades de que Josip Brekalo disfrute de su primera titularidad con el Oviedo.

Hassan apura para estar en la derecha, olvidado ya su polémico gesto en la celebración del tanto de Dendoncker, aunque Ilic fue el elegido por Paunovic para tapar ese perfil. Entre líneas, más opciones para cubrir la vacante de Ejaria: el propio Ilic aspira a su puesto natural, pero también goza de opciones un Cazorla que, de momento, ha ido aumentando paulatinamente su aportación en lo que va de temporada.

Incertidumbre en la delantera

Arriba, muchas dudas. Con Viñas y Rondón pendientes del regreso es probable que ni Paunovic tenga claro a estas alturas la apuesta por el nueve. Dependerá en gran medida de en qué estado de forma y con qué cansancio aterricen sus dos delanteros de referencia. La alternativa a los dos internacionales es la de Álex Forés que, de momento, no se ha estrenado con la camiseta del Oviedo. En una semana tan diferente, también atacante cedido por el Villarreal quiere aprovechar la coyuntura para sumar sus primeros minutos, aunque sería sorprendente que Paunovic le entregue el puesto de delantero en el once inicial.

Al serbio aún le restan tres sesiones en El Requexón antes de viajar a tierras madrileñas para preparar una cita en la que buscará el equipo carbayón sus primeros puntos fuera de casa de la temporada tras el estreno sin suerte de Villarreal en la primera jornada.