Leander Dendoncker, presentado con el Oviedo: "Es un sueño cumplido jugar en La Liga española"

Leander Dendoncker fue presentado esta tarde como nuevo jugador del Oviedo en la sede de Esfer. El belga llega para aportar desde ya e incluso podría debutar el domingo en el atractivo choque ante el Real Madrid en el Tartiere. Agustín Lleida dio paso al nuevo fichaje explicando que “viene en propiedad por 2 temporadas y estamos muy contentos. Será muy importante para nosotros”.

Su fichaje. “Cuando me hablaron del Oviedo no sabía mucho pero era un equipo ascendido y que estaba Santi Cazorla. Jugué contra él en la Premier, cuando me llamaron mi agente me dijo que había esa opción, es un sueño cumplido jugar en La Liga. He hablado con Paunovic varias veces y desde el principio tenía buena idea y estoy aquí para ayudar al equipo. Haré todo para que vivamos buenos momentos”.

Para jugar. “Será complicado, pero jugamos en casa. Hay que pelearlo. Hay que estar bien organizados, tendremos momentos para atacar, hay que creer en que podemos hacer un buen partido. Físicamente es uno de mis puntos fuertes, será mi primer partido del año, haré todo para estar listo y ayudar”.

La Liga española. “Es conocida por la calidad técnica de sus jugadores. Jugaba en la Premier que es más física, aquí todos los equipos juegan bien, son buenos técnicamente. De pequeño seguía la Liga, me gustaba Messi y veía muchos partidos. Todos los futbolistas son buenos técnicamente: es lo que se piensa fuera de España”.

Charla con Paunovic. “Ha sido importante, me lo explicó en inglés, me dijo cosas buenas, y que la gente tiene mucha pasión y que el equipo juega con energía. Eso me gusta. Hay que dar todo en el campo. Todo empieza con actitud y con la energía con la que arrancas un partido”.