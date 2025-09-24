Lamine y 22 más: así es la convocatoria para el partido entre el Real Oviedo y el Barça en el Tartiere

El Real Oviedo se mide mañana al Barça en el que supone el sexto partido en Priemera para los azules (21.30 horas). El conjunto de Veljko Paunovic cuenta con varias bajas importantes, y el técnico serbio ha decidido convocar a 23 futbolistas para tratar de hacerle frente al cojunto culé. El serbio ha convocado a Moldovan, Aarón Escandell, Bailly, Rahim, Reina, Sibo, Ilyas Chaira, Santi Cazorla, Hassan, Colombatto, Dani Calvo, Oier Luengo, David Carmo, Brandon Domingues, Brekalo, Forés, Dendoncker, Ilic, Rondón, Lucas, Javi López, Marco Esteban y Lamine.

Por su parte, el Barça llega también con varias bajas importantes, como son la de Lamine Yamal, Fermín, Balde o Gavi. Pau Cubarsí, por su parte, parece que podrá estar en Oviedo. El Barça ha completado este miércoles en la Ciutat Esportiva Joan Gamper la última sesión previa al duelo de Liga contra el Oviedo.

El entrenamiento arrancó con media hora de retraso respecto al horario previsto. Aunque no sería la primera vez que prueba un once en público y después lo cambia para el partido, Hansi Flick tiene en la cabeza mover el árbol para agitar la alineación ante el Oviedo, y así lo entrenó en los minutos abiertos a la prensa en la Ciutat Esportiva.

El alemán probó sobre el césped un once formado por Joan Garcia en la portería; Kounde, Christensen, Araujo y Jofre Torrents en el lateral; Casadó, Pedri y Dro, que vuelve tras unas molestias por un pisotón; Raphinha, Lewandowski y Rashfod en punta.

Más allá de Dro, Flick siempre está encantado de poder ver de cerca a los jóvenes de La Masia y en el entreno del miércoles se incorporaron dos nuevos efectivos para completar el entrenamiento. El portero Eder Aller y el defensa Baba Kourouma se ejercitaron con los futbolistas de la primera plantilla. El entrenamiento sirvió para evaluar las prestaciones de dos futbolistas todavía muy jóvenes. Eder Aller tiene solo 18 años, por los 16 de Kourouma, quien apunta muy alto en su posición de central. Flick lo quiere tener todo bajo control y no duda en tirar de la gente del fútbol base si es necesario.

Vía: La Nueva España