LaLiga también denuncia los gritos racistas del Tartiere

LaLiga amplió este viernes su escrito de denuncia enviado este martes al Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia en el que expone cánticos racistas contra Vinícius Júnior, jugador brasileño del Real Madird, que se produjeron el pasado 24 de agosto en el Carlos Tartiere, en el que algunos aficionados del conjunto asturiano profirieron la onomatopeya "uh, uh, uh".

LaLiga ya había denunciado este martes varios actos ofensivos de parte de la afición ovetense, como los cánticos de "tonto, tonto" al brasileño Vinícius Júnior, "Puta Real Madrid" al conjunto blanco y el cántico "Pedro Sánchez, hijo de puta" contra el presidente del gobierno.

Según la información proporcionada por el Director de Partido, apoyados en documentos gráficos filmados por el programa de Movistar+ 'El Día Después', emitido el lunes 25/08/2025, así como la publicación del vídeo en el citado programa y de la difusión en numerosos medios de comunicación digital y perfiles de redes sociales, LaLiga ha decidido ampliar su denuncia.

Según consta en su escrito, en el minuto 37 de partido, tras la consecución del primer gol del Real Madrid, un grupo de aficionados locales, ubicados en lateral del campo, donde los jugadores visitantes se encontraban celebrando abrazados, profirieron la onomatopeya del mono, "uh, uh, uh", sin que hubiese existido previamente ningún tipo de provocación ni discusión.

Asimismo, el minuto 63 de partido, cuando Vinícius Júnior accedía al terreno de juego, un grupo de aficionados locales volvieron a proferir la onomatopeya del mono, "uh, uh, uh", sin que tampoco hubiese existido previamente ningún tipo de provocación ni discusión.

LaLiga también enumeró las medidas de prevención de la violencia que el Oviedo adoptó antes de la celebración del partido, como controles de acceso en los estadios, entre otras.

También la emisión simultánea por la megafonía y videomarcadores del estadio, antes del partido, de un mensaje en el que recordaba que "está terminantemente prohibido cualquier acto, manifestación o cánticos que inciten a la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte" y que, n caso de producirse serían "sancionados conforme a la legislación vigente". EFE