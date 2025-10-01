Las lágrimas de Aarón y el truco para detener el penalti: "Lo teníamos estudiado..."

La victoria de Mestalla tiene efectos revitalizantes para el Oviedo que, de un tacada, adelanta a Levante, Rayo Vallecano, Celta y Real Sociedad. Se sitúan los azules los 14º en la tabla antes de preparar un doble enfrentamiento en el Carlos Tartiere, ante Levante y Espanyol, con un parón por los encuentros internacionales entre medias. Y del triunfo pueden sacarse muchos protagonistas. Lo fue Paunovic con un planteamiento valiente y unos cambios con efecto. Lo fue Lucas con una gran asistencia. Y también Rondón, con el gol del triunfo. Pero todo parte de un paradón de Aarón desde los once metros a Danjuma, que buscaba el doblete en el partido.

Al final del choque, Aarón, uno de los porteros en lo que va de campeonato, rompió a llorar sobre el césped de Mestalla, en una encuentro especial para él por jugarse cerca de su casa. El meta explicó en los micrófonos de Dazn las razones de sus lágrimas. "Primero porque es una recompensa, al duro trabajo, nos lo merecíamos, siempre competimos. Era una situación difícil. Y lo segundo por el trabajo de ser portero. Es difícil, no siempre puedes jugar y la recompensa que puedes tener con momentos así compensa y mucho", indicó el valenciano.

Explicó después Aarón cómo había afrontado el lanzamiento del penalti de Danjuma. "Pensé que lo tiraría Pepelu, luego fue Danjuma y lo teníamos estudiado, como a todos los rivales. Yo tenía claro hacia dónde me iba a tirar. Iba a morir hacia ese lado, si me metía pues le daría la enhorabuena. Pero yo iba con todo a ese lado", expuso con sencillez.

Además, a Aarón, como al resto de integrantes de la expedición azul, el triunfo es aún más celebrado por todo lo sucedido: "Parecen más que tres puntos, con la situación de estar en el hotel, fue un día largo. No ha sucedido nada pesar de la alerta y eso nos alegra. Sabe mejor de esta manera".

Regreso en chárter

Sin tiempo apenas para saborear el triunfo, el Oviedo regresó en la noche de ayer en vuelo chárter desde Valencia y hoy empezará a preparar el choque del sábado (14.00 horas) contra el Levante en el Tartiere.

Vía: La Nueva España