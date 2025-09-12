Kwasi Sibo: "Jugar con mi país es un sueño hecho realidad"
Kwasi Sibo vive sus momentos más felices como futbolista. En unas semanas ha debutado en Primera y con la selección de Ghana. "Jugar con mi país era un sueño que tenía desde que era niño. Cuando empezó el partido tenía claro que lo quería dar todo. Mi familia está muy orgullosa, todo esto también es gracias a ellos".
