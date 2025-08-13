Un jugador del Real Oviedo renueva su vinculación con el club azul hasta 2028

El Real Oviedo y Álex Cardero han alcanzado un acuerdo para ampliar la vinculación del futbolista ovetense hasta el 30 de junio de 2028. Álex Cardero, que debutó con el primer equipo en 2021, se formó en El Requexón desde categoría prebenjamín, mostrando una progresión que le llevó a ser importante la pasada campaña en el fútbol profesional. En la categoría de plata, el canterano disputó un total de 26 partidos, 23 de ellos la temporada pasada, en la que anotó un gol y dio una asistencia.

Ahora solo falta conocer a qué equipo saldrá cedido el canterano, que no entra dentro de los planes de Veljko Paunovic para la nueva temporada. La situación con Cardero ha sido complicada durante todo el verano. Parte de la plantilla que logró el ascenso, con cierta participación con Paunovic en el decisivo tramo final, la idea principal del canterano era la de seguir en la plantilla en Primera División. Pero los planes del Oviedo iban por otro lado. Las posiciones, distantes en el inicio del verano, se ha ido acercando hasta encontrar un punto en común que permitirá al canterano extender su vínculo en el Oviedo y seguir creciendo como futbolista esta temporada en la competitiva Segunda División.

En el club carbayón se tiene plena confianza en el crecimiento de un futbolista -una opinión en la que coincide Paunovic también- que se considera que siempre que se le requiere ofrece cosas diferentes al juego. Que, además, fue importante en cierto modo en el curso del ascenso, pero al que de momento le ha faltado continuidad en el fútbol profesional para poder hablar de un futbolista hecho.