¿Se juega el Valencia-Oviedo? Así están las cosas a horas de la disputa del partido

Una oportunidad para empezar a crecer en la Liga. O no. Porque a horas de que se deba poner el balón en juego del Valencia- Oviedo no se sabe a ciencia cierta si el partido se disputará. Todo parece indicar que no, que la alerta amarilla y naranja por lluvias y tormentas para hoy lunes provocará la suspensión, pero la Liga, que tiene sus propios tiempos y que no muchos comprenden, aún no ha decidido. Un precedente similar tuvo lugar el pasado marzo en el Villarreal-Espanyol, cuando entonces la Liga declaró la suspensión por la alerta roja meteorológica apenas unos minutos antes de que se jugara el choque. Lo de hoy podría seguir un camino similar, aunque de momento el Oviedo está en Valencia, tras viajar en vuelo regular en la mañana de ayer, a la espera de lo que se decida.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha establecido alerta nivel amarillo y naranja en las tres provincias valencianas por riesgo de lluvias y tormentas para hoy y mañana con acumuladas que podrían llegar a los 200-250 litros por metro cuadrado. Se prevé que el lunes y el martes sean los días más adversos del episodio con chubascos tormentosos localmente fuertes o muy fuertes y persistentes que podrían venir acompañados de granizo.

Además, el Ayuntamiento de Valencia ha activado el protocolo previsto para la alerta roja por lluvias y ha decidido suspender la actividad lectiva en todos los colegios de la ciudad.

El Oviedo, de momento, se mantiene a la espera de lo que diga la Liga, que ayer mantenía la intención de que el partido se disputara salvo caso de fuerza mayor. De hecho, desde el club azul se informó en la mañana de ayer, minutos antes de viajar a tierras valencianas de que "las informaciones que tenemos son las que están compartiendo las autoridades competentes en redes sociales" y que "desde LaLiga nos indican que ‘debemos garantizar el viaje"’, buscando, en el caso que sea necesario, plan de viaje alternativo". Una de las alternativas que podrían barajarse es la de retrasar el choque al martes, cuando las condiciones climatológicas serán más favorables.

Un once con cambios

En todo caso, Paunovic y sus chicos se preparan como si el partido se fuera a disputar, y ven la cita de Mestalla, escenario al que se regresa 24 años después y que históricamente no se le ha dado bien al Oviedo, como la oportunidad perfecta para inaugurar el casillero de puntos fuera de casa: 0 de 9 de momento.

El técnico medita cambios en su equipo para darle al Oviedo un punto más de chispa en una semana con carga de esfuerzos extra. Por eso se ha quedado en casa Cazorla, con unas molestias, y Rondón podría empezar en el banquillo. Calvo aspira a entrar si se prefiere dar descanso a Bailly pero lo lógico es que siga el africano tras su irrupción convincente del jueves.

El once con el que podría formar Paunovic es el compuesto por Aarón; Lucas, Bailly, Carmo, Rahim; Dendoncker, Reina; Hassan, Ilic, Chaira; y Viñas. Completan la lista de 24, con tres porteros: Moldovan, Narváez, Luengo, Costas, Calvo, Javi López, Colombatto, Sibo, Lamine, Brandon, Brekalo, Rondón y Fores.

Vía: La Nueva España