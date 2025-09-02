De Jovic a Etta Eyong: 19 fichajes que el Oviedo no pudo -o no quiso- concretar

A los pocos días de firmar el ascenso, a las oficinas del Real Oviedo llegaron dos ofrecimientos que hicieron ponerse rápido a todos en el nuevo escenario. Uno, el de Hakim Ziyech, atacante de renombre con pasado en el Ajax y el Chelsea. Otro, el de Juan Bernat, lateral internacional, con bagaje en el Bayern y PSG. Fue el primer paso en un mercado que avanzó entre rimbombantes nombres y con algunas operaciones ambiciosas inconclusas. Con Jovic y Maksimovic como grandes decepciones por su final pero subrayando que el Oviedo ha sido uno de los grandes animadores del mercado.

Lo de Ziyech y Bernat no avanzó por razones económicas y futbolísticas en un inicio ya marcado por grandes nombres. No tardó Paunovic en poner sobre la mesa el de Maksimovic. Hubo otro importante en los primeros compases, el de un campeón del mundo: Nicolás Tagliafico. El problema, el alto salario: más de 2 millones de euros, que se consideró excesivo por un lateral.

Alerta central

El Grupo Pachuca también ha puesto de su parte desde el primer día para ayudar en la tarea de fichar. Jesús Martínez le habló pronto a la dirección deportiva y a Paunovic de la opción por Kevin Lomónaco, central prometedor de Independiente. Peleó durante semanas Martínez para abaratar el coste de una operación que se iba por encima de los 10 millones, tratando de incluir jugadores en el traspaso. Y vivió la operación una segunda intentona, a pocos días del cierre, y otra vez con Martínez a los mandos. Pero el riesgo era elevado y la alternativa, la cesión de Carmo, ya estaba encarrilada. Tampoco a la segunda cayó.

El cacareado central zurdo fue convirtiéndose en obsesión. Tocó el Oviedo muchas puertas. La del Famalicao, con insistencia: Justin de Haas encajaba. Lleida se desplazó a la localidad lusa para negociar, el Oviedo disponía de dinero, pero nunca de los 5 millones que pidió el equipo portugués. Por su parte, Martínez también estudió la contratación de Joaquim, zaguero brasileño de Tigres, del agrado de Paunovic. Tampoco entraba en los parámetros económicos.

Y más. Otro zurdo que se tanteó: Derek Cornelius. Hubiera llegado cedido del Olympique de Marsella, con opción de compra obligatoria en caso de permanencia. Por el croata Benkovic se llegó a formular oferta, pero tras el rechazo se firmó a Bailly.

Negativas serbias

Pero los dos casos más sonados, los que más interés han despertado en el verano del regreso, han sido los de dos serbios: Luka Jovic y Nemanja Maksimovic.

Por el primero, el Oviedo tiró de Paunovic y su efecto motivador para tratar de convencerlo. No era una operación sencilla, en la que intervenían cuatro patas: el jugador, la agencia, el Oviedo y Pachuca. Por resumir, podría decirse que dos de esas cuatro partes nunca vieron la operación clara. Sí hubo un tiempo de reflexión por parte del delantero, pero nunca una aceptación de la propuesta ni un plan para viajar a Asturias. La idea en el entorno del delantero era que sería mejor esperar más propuestas antes de comprometerse con el Oviedo a inicios de agosto. La oferta del AEK de Atenas, fuerte en lo económico y con competición europea como cebo, decantó las cosas para decepción del oviedismo.

Lo de Jovic podía suceder, se entendía, pero más duro fue el desenlace con Maksimovic que, finalmente, puso rumbo a Emiratos Árabes. Una oferta millonaria ante la que el Oviedo no podía competir decantó la balanza. Los azules siempre confiaron en que Panathinaikos acabaría cediendo a la voluntad del futbolista, deseoso de regresar a España y volver a las órdenes de Paunovic, pero los tiempos no ayudaron y el conjunto griego jugó a varias bandas para sacar mayor tajada.

Laterales y pivotes

Javi López cerró el debate del lateral, pero durante muchas semanas el asunto quemaba encima de la mesa. Se interesó el Oviedo por la situación de Javi Hernández, pero supo pronto de las intenciones de venta del Lega a Catar. Con el Oporto sí se negoció cara a cara para tratar la cesión de Sanusi, al que se le vio incluso en directo en un amistoso de pretemporada. El club portugués parecía por la labor, pero después se descolgó pidiendo un traspaso. Tampoco se concretó el interés inicial en Grujic, con el que habló directamente Paunovic, ni con Oriol Romeu que, desde mediados de julio, comentaba a sus cercanos su deseo de jugar en el Oviedo tras alguna conversación con el club.

Alternativas mexicanas

Como sucede en todos los mercados, Pachuca también tiró de contactos para buscar alternativas. De Martínez son los fichajes de Rondón y Forés, además de la renovación de Colombatto y Viñas. Pidió precio el mexicano por el extremo Grabriel Pec, descartado casi de inmediato por las altas pretensiones del Galaxy. Un caso similar al del lateral uruguayo Juan Manuel Sanabria, del Atlético de San Luis mexicano: su precio no era accesible.

Incendio apagado en la portería.

Al final del mercado, hubo una situación que amagó a incendio pero que se sofocó a tiempo. A la vista de las primeras actuaciones de Aarón, el Atlético se planteó rescindir la cesión de Moldovan. Una operación inverosímil para un portero que solo llevaba unas semanas en Oviedo. El club azul dejó claro desde el principio que de darse esa situación debería percibir una compensación por el perjuicio. Como quedaba poco para el final del mercado, el Oviedo se cubrió la espaldas y contactó con Fran Vieites, exmeta del Betis ahora sin equipo, para ver su disponibilidad. Finalmente, la voluntad de Moldovan y del Oviedo se impuso y el internacional rumano siguió.

Traca final

A 5 días del final del mercado, Martín Peláez y Lleida volvieron a desplazarse a Portugal, a Braga esta vez. Querían a Simon Banza, delantero congoleño que estaba apartado del equipo y al que se le buscaba salida. Venía de golear en Turquía, pero los lusos pidieron un precio elevado. Otra vez, se volvieron de vacío, aunque con la esperanza de que los últimos días bajaran las pretensiones. No fue posible en el ultimo instante.

Etta Eyong fue otro objetivo, pero el Levante anduvo más hábil, con una operación diseñada desde Villarreal en la que el Oviedo se quedó en segundo plano.