Ni insultos a Pedro Sánchez de la afición azul ni cánticos racistas a Vinicius: esta es la verdad de lo que pasó en el Tartiere durante el Oviedo-Real Madrid

En esta época de exagerada atención a las redes sociales, de construcción de relatos alternativos y de verdades o mentiras marcadas por TikTok, conviene más que nunca separar la paja del grano. Contar los hechos, que son las cosas que suceden. Dejar claro lo que pasa y lo que no, para que cada uno pueda opinar libremente sobre esto y aquello.

El pasado domingo, el Oviedo recibió al Madrid en el Tartiere, y la Liga —institución que organiza el fútbol profesional en España— sostiene que: "Justo antes del inicio del partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en la grada de animación de fondo norte, sector azul, identificados por encima de unas pancartas con los lemas ‘Los del 94’ y ‘Ultras’, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico ‘Pedro Sánchez, hijo de puta’".

Así lo cuenta la patronal de fútbol, presidida por Javier Tebas, en el informe posterior al encuentro. Sin embargo, lo descrito en ese documento oficial no sucedió. No fue así. ¿La Liga miente? Como mínimo, se equivoca gravemente.

No es discutible: simplemente no pasó. Lo sabe cualquiera de las casi 30.000 personas que estuvieron en el Tartiere ese día. No estaría de más una aclaración pública, porque quien tiene boca se equivoca, y quien esté libre de pecado que tire la primera piedra.

Todo el mundo puede confundirse, más aún con las pulsaciones altas, mil tareas por delante y trabajando a toda prisa, pero ante la gravedad de lo descrito conviene actuar.

Lo que pasó es lo siguiente, y se vio bien desde la tribuna Lángara, en el centro del campo, con acústica inmejorable hacia ambos fondos: centenares de aficionados del Real Madrid, ubicados en una esquina del fondo sur (la contraria al fondo norte), sí empezaron ese cántico, que en ningún caso fue secundado por la afición oviedista de forma coordinada, como dice la Liga.

Es más: se apreció claramente en algunas zonas del estadio, como en Lángara, a hinchas azules que, incómodos con el canto, reprendían a otros que hacían el amago de sumarse.

Sea como sea, la realidad es que el cántico se escuchó a duras penas y siempre procedente de la grada del Madrid, nunca del fondo norte. Muchos de los asistentes ni siquiera se percataron. Repetimos: la afición del Oviedo no insultó a Pedro Sánchez, como refleja el informe.

Un conato de pelea

Tampoco se percató la mayoría de los asistentes de un pequeño incidente en los prolegómenos del partido. Un grupo de cinco jóvenes aficionados del Madrid, todos veinteañeros y tres de ellos veraneantes en la región, corearon en las escaleras que dan al campo: "Pedro Sánchez, hijo de puta".

Ya en la explanada se les unió un sexto aficionado (que no lucía camiseta alguna del Oviedo o del Madrid, por lo tanto se desconoce su equipo), que también lo coreó.

Un hincha del Oviedo, acompañado por sus hijos, les recriminó su actitud, intentando hacerles entender que no es apropiado llamar "hijo de puta" a nadie delante de niños pequeños.

Los madridistas insultaron a este aficionado carbayón de forma cobarde, siempre a distancia, y este no se amilanó pese a estar en desventaja, cosa que sí hicieron quienes iniciaron el cántico, los mismos que lo vociferaron también dentro del estadio.

La situación no pasó a mayores porque varias personas que pasaban por la zona intervinieron para calmarla.

Otro día estaría bien reflexionar sobre que el hecho de llamar "hijo de puta" al presidente del Gobierno, sea Sánchez, Feijóo, Abascal o Yolanda Díaz, esté ya normalizado por una parte de la sociedad, como si fuese gracioso o chistoso. Muy preocupante.

Por hoy, basta con poner el foco en cómo está organizado el entorno del fútbol español, donde a menudo lo ajeno al Real Madrid se considera provinciano y de escaso nivel. Esto se vio claramente estos días.

El Oviedo, recién ascendido, está conociendo de primera mano cómo se intenta edulcorar la realidad sociológica. Hay quien ya cree fuera de Asturias que en Oviedo hubo gritos racistas coordinados contra Vinicius, estrella del Real Madrid, basándose en unos vídeos de dudosa acústica que corrieron como la pólvora en redes sociales.

Lo que pasó con Vinicius

También es falso: no hubo cánticos (organizados) racistas contra Vinicius por parte de la afición oviedista. Sí es cierto que se le llamó "tonto" de forma organizada, sí es cierto que se le pitó en masa nada más salir al campo, y también es cierto que 5 o 6 asistentes colaron un "uh uh" que se oyó de forma muy tímida, prácticamente imperceptible para el grueso del estadio, y que no se escucha ni en los vídeos que reprodujeron muchos medios.

Queda claro que Vinicius, un futbolista superlativo, es un deportista mal visto en la mayoría de campos del fútbol español por sus comportamientos ofensivos hacia muchas aficiones, las mismas que sostienen este negocio del fútbol.

Vinicius fue reprendido en una ciudad, Oviedo, que jamás ha destacado por ser un foco de antimadridismo, como puede ser Bilbao, Barcelona o Pamplona. Antaño, además, una parte significativa del oviedismo también era simpatizante merengue, como bien saben quienes acudieron a los Oviedo-Madrid de los años noventa.

Esa tendencia parece romperse ahora, porque las nuevas generaciones azules son exclusivamente del Oviedo. Esto también se vio claramente el domingo. Al Madrid se le respeta en el Tartiere, se le considera un club señor y se valora su ayuda (100.000 euros en acciones) cuando peor lo pasaba el Oviedo.

Distinta es la mentalidad y el relato que se difunde de forma interesada desde Madrid, que paradójicamente nada tiene que ver con lo que se respira en la capital, una ciudad acogedora, abierta y que vive un momento sensacional económico y social.

Esa visión centralista, donde todo lo ajeno al Real Madrid es cateto y provinciano, al estilo de la sensacional película de Berlanga "¡Bienvenido, Mister Marshall!", es la verdadera gasolina del antimadridismo, una religión en buena parte del país, que hasta ahora no había llegado a la capital de Asturias. Se verá si eso cambia también. Mientras tanto, es bueno saber lo que pasa y, sobre todo, lo que no pasa.