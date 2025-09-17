Informe de un mes en Primera: ¿Cuáles son las fortalezas del Oviedo y en qué falla el equipo?

Vaya por delante que el análisis está condicionado por las circunstancias que rodean al inicio de la competición (un equipo a medio hacer hasta el 1 de septiembre y un calendario para echarse a temblar) pero cuatro jornadas de Liga es saldo suficiente para sacar las primeras conclusiones. El Oviedo de Paunovic trata de tomarle el pulso a la competición con un saldo de 3 de 12 puntos tras cuatro actuaciones con distintos sabores. Y el examen de los números dice que los azules aprueban con la pelota y en la disputa pero también señalan un amplio margen de mejora en creación ofensiva y solidez defensiva. Solo así se explica que el Oviedo sea el equipo al que más le tiran y el segundo que menos chuta. También hay razones para creer.

Las fortalezas, con el balón

No es que hasta ahora haya mostrado el equipo un juego preciosista en Primera, pero sí se han advertido síntomas de que puede estar cómodo con la posesión. En la segunda mitad ante el Madrid, por ejemplo, se vio a un Oviedo con personalidad en campo rival. Ante la Real, superada la primera media hora de descontrol, el equipo supo ordenarse con el balón en determinadas fases. No parece que la pelota sea el principal de los problemas. Los datos señalan al Oviedo como el 12.º equipo de la categoría en porcentaje de pases buenos, con un 82,3% de aciertos.

Las sensaciones se confirman si se compara con lo visto en los últimos años en Segunda donde, aunque pasaron por el banquillo entrenadores de todos los estilos, solían verse equipos –la mayoría– que llevaban el peso. Y, sin embargo, ese 82,3% de acierto actual mejora la media de las diez temporadas anteriores en Segunda. Se sitúa por delante del 82,1% de pases buenos de la 23/24 (Cervera y Carrión), del 82% de la 24/25 (Calleja y Paunovic) o el 76,5% de la 21/22 (Ziganda).

No rehúye el choque el conjunto carbayón. Es 9.º en balones aéreos ganados (53) y el 13.º en duelos en los que sale vencedor (186). Además, a lomos de Hassan, el sexto más regateador de la Liga, son los azules octavos en dribblings completados, 27.

Las debilidades, en las áreas

No hace falta bucear en los números para darse cuenta de que los problemas del Oviedo radican en las cifras anotadoras: un tanto a favor y 7 en contra. Ampliando el análisis se ven los problemas. Es el equipo azul al que más le han tirado a puerta hasta la fecha, 29, y el penúltimo en disparos al arco, 9. También es penúltimo en centros al área, 31.

Los problemas en el flujo ofensivo no solo se ven en el área enemiga. También a la hora de progresar en la jugada. Así, los de Paunovic solo han logrado completar 137 pases en el último tercio del campo, allá donde se deciden las cosas. Es el conjunto con menos envíos de la categoría.

