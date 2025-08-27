Ilyas Chaira explica las diferencias del Oviedo en Primera y marca el ejemplo a seguir: “Jugando así podemos puntuar en cualquier campo"

Arranca la semana para el Real Oviedo en El Requexón y, tras el primer entrenamiento, Ilyas Chaira fue el encargado de comparecer ante los medios para pasar revista al actual momento azul. El futbolista carbayón, titular en los dos primeros encuentros ligueros, valora positivamente lo aprendido ante Villarreal y Madrid y pone el foco en el segundo tiempo ante los blancos. “Jugando así podemos competirle a cualquiera”. Estas han sido sus palabras:

Aterrizaje duro en la categoría. “No poder sacar puntos en estos partidos es duro, pero estamos confiados en que este tercer encuentro podemos sacar puntos y, desde ahí para arriba. Ya lo hemos visto ante el Madrid, cualquier error te puede perjudicar. Aquí en Primera no se perdona. El ritmo y el juego van mucho más rápido y son más eficaces en las dos áreas”.

El partido ante el Madrid. “En la primera estuvimos más encerrados. No salió bien la idea, pero en la segunda pudimos presionar más arriba que es lo que necesitábamos y se vio que pudimos llegar más y crear más peligro.

El respeto en Primera. “Creo que en la primera parte no es el miedo, sino el respeto hacia el equipo contrario. Tuvimos ese respeto, pero en la segunda parte se vio más lo que es el Oviedo. Creo que si jugamos así podemos puntuar en cualquier campo. Hay que salir”.

La primera jugada del partido. “En ese momento dudo un poco. Le di muchas vueltas, si no llego a dudar… meter un gol en menos de diez segundos hubiese sido un golpe sobre la mesa”.

La importancia de sumar los primeros puntos. “En la segunda parte ante el Madrid ya vimos que podemos competir y hacer daño a cualquier equipo. Ahora tenemos que estar centrados en poder sacar puntos y a la hora de llegar a portería rival meter goles”.

La liga del Oviedo empieza ahora. “Lo que dijo Paunovic de que ahora empieza nuestra liga tiene razón. Contra rivales directos tenemos que sacar los máximos puntos posibles y los vamos a sacar. Esto acaba de empezar es largo”.

Único equipo que aún no ha marcado, ¿qué hay que mejorar? La eficacia en área rival, el ser contundentes y cuando llegamos creer en que vamos a meter gol. Esta semana espero que podamos sacar los tres puntos y meter goles que es lo que necesitamos. La falta de gol no nos preocupa. Lo importante es que estemos motivados y que no perdamos el enfoque que tenemos todos, que es ir partido a partido”.

Los nuevos fichajes. “Se están adaptando bien, creo que todos vamos adaptándonos a la categoría, se vio el otro día que le podemos hacer frente a cualquier equipo. Vienen a aportar y ya los estamos viendo en los entrenamientos.

Los últimos días de mercado. “Es una cosa que no le doy importancia por mi situación. El que venga bienvenido sea y el que tenga que salir ya se verá”.

La Real Sociedad. “Es un equipo que le podemos hacer daño y aprovechar para poder puntuar en Primera. Vamos a ir a por el partido desde el principio”.

El ambiente en el Tartiere. “La afición siempre está con nosotros. El ambiente fue espectacular y el año que llevo aquí siempre nos han arropado. Es de agradecer que siempre estén apoyándonos”.