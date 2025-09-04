Ya hay fecha para el Real Oviedo-Barça: este es el horario del partidazo del Tartiere
La Liga también ha hecho públicos los horarios de los desplazamientos a Elche y Valencia
O. O.
La Liga ha hecho oficial de una tacada los horarios de tres partidos de la competición, dos de ellos a jugar por los azules fuera de casa y uno en el Tartiere muy especial: ante el Barça.
El domingo 21 de septiembre, San Mateo, los de Paunovic deben visitar el Martínez Valero para medirse al Elche de Sarabia en un duelo que dará comienzo a las 18.30 horas. Será el segundo choque seguido a domicilio tras el que jueguen los carbayones en Getafe el sábado de la semana que viene.
Será a continuación, con pocos días de preparación, cuando los azules reciban a uno de los favoritos, el Barça. El choque se disputa el jueves 25 de septiembre en el Carlos Tartiere a partir de las 21.30 horas.
Para cerrar septiembre, el Oviedo visita otro escenario emblemático, Mestalla. El Valencia-Oviedo se disputa el lunes 29 de septiembre a las 21.00 horas.
