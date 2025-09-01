Hassan impone su ley en Oviedo: así fue su primera gran noche en la élite

Take Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea… La Primera División es otro rollo. Cada semana, futbolistas de renombre como estos visitarán la capital del Principado. Esta vez no eran Mbappé ni Vinicius, pero al echar un vistazo a las alineaciones toda la atención recaía sobre ellos. También durante la primera parte, en la que el japonés tuvo dos buenas oportunidades para adelantar a la Real, u Oyarzabal, que si no llega a ser por Escandell hubiese festejado el tanto en la esquina del fondo norte. Sin embargo, fue Haissem Hassan el que desniveló el encuentro y se presentó formalmente para todos los que aún no le conocían. Y no hubo mejor entrada posible.

Su suplencia fue uno de los asuntos de debate en los aledaños del Tartiere. A muchos aficionados les sorprendió y no estaban de acuerdo con la decisión de Paunovic, pero todo cambió a la media hora con la lesión de Chaira. El marroquí sufrió un golpe en el tobillo y, aunque su dolencia no reviste mayor gravedad y podrá estar ante el Getafe, no pudo continuar sobre el césped. El técnico serbio se giró para ver sus opciones y mandó a calentar a Hassan y Brekalo, pero el elegido fue el francés.

Lo que a priori era una mala noticia se transformó en positivo por lo visto sobre el césped. Era el peor momento del Oviedo y la Real merodeaba constantemente el área rival, nutriéndose de los propios errores azules. Hasta que entró Hassan, que lo cambió todo. El francés saltó al campo con ganas, enfadado por su suplencia, y parece que rinde mejor en estas circunstancias. Desde el principio lo tuvo claro: encarar, encarar y encarar. Y Aihen lo sufrió desde el principio.

De hecho, Hassan hizo lo que más se le puede achacar. Gracias a un esfuerzo defensivo, el extremo le robó el balón a Aihen y galopó desde campo propio. Ni Gorrotxa ni nadie le pudo parar y la acción se redondeó con la asistencia a Dendoncker, que anotó el gol del triunfo. Pero su partido no se quedó ahí. Vertiginoso constantemente por su banda, el extremo dejó varios detalles de calidad y un sin fin de acciones en las que llegó hasta línea de fondo. Daba igual quién estuviese en frente -Sergio Gómez sustituyó a Aihen- porque él iba a seguir haciendo la misma acción y nadie le pudo frenar.

El francés habló en el césped, pero lo hizo de más en su celebración, como captaron las cámaras de Movistar. "Eh, tú. Ponme en el banquillo. Ponme en el banquillo", dijo Hassan mirando hacia la zona donde estaba ubicado todo el cuerpo técnico. El francés fue frenado rápidamente por futbolistas como Viñas o Vidal. Al término del encuentro, ya con las pulsaciones más bajas, el futbolista rectificó. "Yo siempre quiero ser titular y ayudar al equipo de la mejor manera, pero no soy quien toma las decisiones. El míster hace un gran trabajo y es él quien las toma. Ojalá poder ponerle las cosas difíciles para poder jugar más".