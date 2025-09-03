Hassan se disculpa tras el expediente abierto por el Oviedo: “Mi gesto no representa los valores de este equipo”
El galo pide perdón por su polémica celebración ante la Real Sociedad
Nacho Azparren
Haissem Hassan ha ofrecido explicaciones y ha pedido disculpas por su gesto polémico en el gol de Dendoncker a la Real Sociedad. Tras el tanto, el galo se dirigió hacia el banquillo con la siguiente frase: “¡Ponme en el banquillo! ¡Eh, tú, ponme en el banquillo!”. “Mi gesto en la celebración del gol no fue correcto, estuvo mal, y no representa los valores de este equipo”, ha expuesto el francés.
El Oviedo ha anunciado esta mañana, cuando el asunto parecía olvidado, que le abría un expediente disciplinario al futbolista: “Tras el acontecimiento protagonizado por nuestro futbolista, Haissem Hassan, en el encuentro ante la Real Sociedad, el Real Oviedo quiere manifestar que su actitud no se corresponde con los valores que rigen al Grupo Pachuca y al propio Real Oviedo y que, cumpliendo con el régimen interno de nuestra entidad, se le abrirá un expediente informativo al jugador”
Así es el texto publicado por el extremo galo en Instagram: “Quiero ofrecer una disculpa tanto a mi entrenador Paunovic y su cuerpo técnico, como a mis compañeros, a los directivos y a la afición del Real Oviedo. Mi gesto en la celebración del gol no fue correcto, estuvo mal, y no representa los valores de este equipo. Trabajaré como hasta ahora para que todos estén orgullosos de mí y no volverá a ocurrir”.
