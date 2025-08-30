Granada y Cádiz se interesan por Oier Luengo, que se mantiene en su postura de seguir en el Oviedo

David Carmo para el centro de la zaga, Javi López para pelear el lateral zurdo, y con esos dos movimientos, la defensa del Oviedo quedaría completa para encarar la misión de la permanencia. Eso sí, la llegada de las dos últimas piezas -oficial ya el congoleño, que hoy estará en la lista de Paunovic ante la Real, y a punto de serlo el segundo- crea un inconveniente con el exceso de piezas en la defensa. Oier Luengo es el que está, a tres días de cerrarse el mercado estival, en el centro del debate. El Oviedo ya ha recibido el interés de Granada y Cádiz por su situación pero, de momento, el vasco se mantiene en su postura de mantenerse en el conjunto azul.

La novedad del día llegó con el anuncio de la contratación de David Carmo, de 27 años, como complemento final al centro de la zaga. El demandado central zurdo llega cedido por el Nottingham Forest, de la Premier, y aunque no haya pagado por el traspaso, el club azul soporta un sueldo importante, el más costoso de la actual plantilla para un futbolista con experiencia en los grandes escenarios. Además, el Forest y el Oviedo han incluido una opción de compra de 12 millones a final de la presente temporada. Una cantidad elevada, parecida a la que pagó en su momento el Forest, que parece difícil de asumir con las actuales normas de control económico de la Liga.

David Carmo aportará experiencia, envergadura, 1,96 metros, y un registro nuevo al tener la zurda como pierna dominante. Buscará en congoleño el mismo éxito que tuvo la pasada temporada en el Olympiakos de Mendilíbar, donde fue una pieza importante.

El siguiente en llegar será Javi López, lateral al que la Real cederá al Oviedo durante un curso. No se contempla una opción de compra pero el acuerdo entre clubes -avanzado el jueves por LA NUEVA ESPAÑA- se da en unas condiciones beneficiosas para los azules, que han sabido jugar con los tiempos para lograr que no se incluya una penalización económica en el caso de que el zaguero no alcance un número determinado de minutos, como era deseo de la Real. Además, el Oviedo no asume el total de la ficha de Javi López, sino de la mayor parte de la misma. El hecho de que acabe llegando a Oviedo a puertas de septiembre y no antes también ha pesado en este punto del acuerdo.

Con Carmo y López, la defensa azul cuenta con 9 integrantes, sin contar a Lemos (lesionado de larga duración) ni a los chicos del filial. Sobre el papel, sobraría uno. Y todos los focos apuntan a un Oier Luengo que mantiene su postura de seguir de azul y pelear por minutos.

En los últimos días se han dirigido al Oviedo al menos dos conjuntos de Segunda, el Cádiz y el Granada, interesándose por la situación del defensa vasco. Los azules, con la planificación actual, facilitarían su salida, pero el futbolista no contempla, de momento, jugar en otro equipo. Como la situación no está del todo clara y puede suceder cualquier cosa antes de que se cierre el plazo de fichajes (el lunes a las 23.59 minutos), el vasco podría no entrar en la convocatoria de Paunovic de hoy para jugar ante la Real como medida preventiva.

La guinda, arriba

Así, el Oviedo llega a los tres últimos días del mercado con casi todos los deberes hechos, aunque aún queda por resolver alguna salida (la situación de Seoane sigue estando ahí) y falta, por supuesto, la guinda de la planificación: el fichaje de otro delantero que complemente a los que Paunovic tiene a su disposición.

No es sencillo cuadrar todos los números, pues aunque el Oviedo se ha dejado un remanente para otro atacante las consultas hechas hasta ahora por delanteros se mueven en cifras no accesibles para los azules, con precios por encima de los 5 millones de euros, imposible de encajar en el tope. Pero la dirección deportiva sigue buscando oportunidades.