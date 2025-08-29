Gran noticia para la cantera del Oviedo: Pablo Agudín, convocado con la selección española sub19

Magníficas noticias para la cantera del Real Oviedo, Pablo Agudín, su mayor talento de los últimos años, ha sido citado para los próximos compromisos de la selección española sub19. Es su estreno en esta selección, después de haber participado en la sub16, sub17 y sub18. Supone un paso adelante en su progresión con España, dentro de una citación con numerosos futbolistas con presencia en los primeros equipos.

La selección jugará un torneo en Pinatar, Murcia, entre el 1 y el 9 de septiembre próximos. Disputan los amistosos ante Países Bajos, Ucrania e Inglaterra. Agudín , atacante azul, es uno de los talentos en ciernes más prometedores de la cantera azul. Esta campaña está llamado a ser importante en el Vetusta, en su regreso a Segunda Federación. Lo ha demostrado esta pretemporada, con 7 goles en los amistosos y una capacidad de desborde que ha llamado la atención.

El combinado dirigido por Paco Gallardo lo tiene en sus planes y de ahí esta llamada para el estreno en la sub19, un paso más en su progresión con España.

Un atacante que marca diferencias

Agudín llegó a Oviedo en benjamines. El culpable de reclutarle fue Nacho del Busto, coordinador de los equipos de fútbol sala por entonces. «Destacaba en un equipo muy llamativo. También le quería el Sporting, pero lo tuvimos fácil por sus preferencias», indica Del Busto.

No tardó en adaptarse. Juan Mesa fue su primer entrenador en Oviedo. «Lo que más destacó desde el principio fue su desparpajo. Era rápido, encaraba y definía bien. Tenía gol», recuerda el que fue su técnico. Aquel descaro se veía también fuera de la pista. «Me acuerdo en un torneo que jugamos en San Sebastián de los Reyes que era el que animaba en el tiempo libre. Se ponía a cantar el ‘Volveremos’ de Melendi y los demás le seguían», relata Del Busto.

Agudín fue quemando etapas en el Oviedo y en un ambiente competitivo («renovar año tras año ya es un éxito», resalta el excoordinador) creció su talento. En el fútbol once le reubicaron como segundo punta para explotar sus características: uno contra uno, regate y golpeo.

Y fue en su segundo año cadete, cuando llegó la llamada de la selección sub-16. Con la Roja se proclamó campeón de la Football Federations Cup, un prestigioso torneo internacional disputado en Alicante. A la vuelta, dio el salto del cadete al segundo juvenil. Otro paso adelante en su incipiente carrera.

Después, la sub17, la sub18, y ahora, otro paso, la sub 19. En total, más de diez partidos en categorías inferiores de la selección, una marca para nada habitual en un canterano del Real Oviedo.