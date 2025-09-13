El Getafe le explica al Oviedo cómo es la Primera División: derrota 2-0 en el Coliseum

El Getafe le estampó en toda la cara su “esto es fútbol, papá” que populariza Bordalás a un Oviedo tierno que desatendió una de las normas básicas de cualquier equipo competitivo: el balón parado. Poco necesita el Getafe para golpearte, acostumbrado a partidos de mínimos, pero si el rival le trata con demasiada amabilidad no perdona. Una falta desatendida aquí, un córner sin vigilancia allí y un partido que podía competir que se va por el retrete. Esto es la Primera y lo empieza a conocer el Oviedo. El 2-0 de Getafe es un golpe de realidad. Y un tutorial acelerado de cómo funciona la Primera.

Getafe 2 0 Real Oviedo 1-0, min. 45+4: Mario Martín. 2-0, 45+9: Mayoral. Alineación Getafe Soria (1); Femenías (1), Djene (1), Aqbar (2), Duarte (1), Rico (1), Mario Martín (2), Arambarri (1), Milla (2), Liso (1), Mayoral (2). CAMBIOS Davinchi (1) por Djené, min. 46.

Iglesias (1) por Femenías y Kamara (1) por Mayoral, min. 68.

Ismael (1) por Aqbar, min. 73.

Neyou (1) por Martín, min. 85.

Coba (s.c.) por Liso, min, 92. Alineación Real Oviedo Aarón (1); Vidal (s.c.), Costas (1), Calvo (1), Javi López (0); Dendoncker (1), Reina (1); Hassan (1), Ilic (0), Brekalo (0); Forés (1). CAMBIOS Lucas (1) por Vidal, min. 14.

Viñas (0) por Forés, Colombatto (1) por Reina y Cazorla (1) por Brekalo, min, 59.

Rahim (1) por Javi López, min. 65. Árbitro: José Luis Guzmán (comité andaluz), roja directa a Viñas (80'), amonestó a los locales Ismael y Neyou y a los visitantes Calvo, Lucas, Viñas, Dendoncker e Ilic Coliseum: 8.657 espectadores, con unos 500 oviedistas en la grada.

Le pesa al Oviedo la categoría porque esta no perdona. Antes, un fallo podía ser remendado por la defensa. Ahora, solo se puede rezar. Le están restando los errores más que sumar los aciertos, que aunque menos también los hay.

Los ingredientes del choque no invitaban a pensar en el partido más atractivo de la jornada precisamente. Ya saben, 2 de la tarde, a 30 grados, en un Coliseum a media reforma. Y tampoco es que los dos contendientes hayan demostrado el fútbol más alegre del campeonato. Y el primer tiempo sirvió para ver un ejercicio de coherencia con lo que se esperaba.

Empezó además el partido con susto gordo. Nacho Vidal chocó en una disputa con Rico y al instante se encendieron las señales de alarma, al mismo tiempo que brotaba la sangre de su cabeza. 8 minutos estuvo parado el juego, con la ambulancia llevándose al oviedista.

El regreso fue al mismo ritmo anodino que se había visto antes del choque. No mordía especialmente el Getafe, que incluso concedía algunas contras, pero no estuvo fino el Oviedo en la búsqueda del último pase. Coleccionó más casi oportunidades que llegadas reales.

La primera llegada de los visitantes llegó en un robo de Reina que Brekalo dio continuidad y que trató de culminar Forés, pero tapó la defensa. Poco de los de Bordalás en ataque hasta el tramo final del primer acto, condensada la propuesta ofensiva a un par de intentos de Liso.

Pero todo se aceleró cuando se divisaba el descanso, que ofrecía un receso interesante a los de Paunovic. Y fue por culpa del balón parado, una de esas asignaturas que el serbio trata de inculcar como básicas en su credo.

El primer golpe fue una falta lateral, aunque algo lejana. Milla la puso silbando y Mario Martín llegó sin vigilancia, la de Javi López muy lejana, cabeceó a la red. Uno de esos goles que le duelen especialmente a un entrenador que prepara tanto los partidos como Paunovic.

Tuvo un arrebato de orgullo el Oviedo antes de que tocara la campana del descanso, en una contra algo atropellada que Reina quiso cerrar con una volea. Solo el larguero le negó el empate a los carbayones. Y como esto va de acertar en los momentos claves, la siguiente noticia fue la peor posible.

Se cumplían 9 minutos del amplio añadido cuando el Getafe se encontró un córner. Al centro, cerrado, no llegó Aarón ni ningún zaguero pero sí Mayoral, que se sabe todas las coordenadas del gol, para meter la cabeza y celebrar el segundo. La sensación al descanso es que todo el trabajo se había ido por el desagüe en cinco minutos de desvanecimiento.

Entró el segundo tiempo con un Getafe mejor puesto, sin noticias de ninguna reacción del Oviedo. Quizás por eso, Paunovic no tardó en mover sus fichas para tratar de ver algo nuevo con Cazorla (enésima ovación en campo rival), Colombatto y Viñas.

Pero la segunda mitad fue Getafe al cien por ciento. Una lección de cómo hay que meterle somnífero a un partido. Un ejemplo: hasta 3 jugadores de Bordalás pidieron asistencia médica en los primeros 25 minutos del segundo acto. Con una ventaja tan jugosa, se trataba de cortar el ritmo y dejar que los minutos pasen. Y eso, los azulones son maestros, hay que reconocérselo.ç

Roja a Viñas

Así que no se jugó en todo el segundo acto como quería el Getafe, que fue tan dueño de la situación que solo vio una amarilla a 3 minutos del final, y eso que rascó cuando debía. El apílogo adelantado se dio a los 80 minutos cuando Fede Viñas, que llevaba más trifulcas que balones tocados pisó otra trampa y vio la roja directa. Otra acción en la que el Oviedo pecó de pardillo.

Derrota que escuece, por cómo se dio, por la imagen final. Y varias lecciones que aprender. El Oviedo es nuevo en la categoría y se entiende que necesitará un periodo de adaptación, pero este 3 de 12 no ayuda a entrar con buen pie en el nuevo barrio.