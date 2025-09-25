Flick: "El Oviedo es un equipo muy valiente y debemos ser intensos"

El entrenador del Barça, Hansi Flick, afirmó ayer en la rueda de prensa previa al partido ante el Oviedo que los azules son "un equipo muy valiente que juega desde la defensa". "Lo más importante será que tengamos intensidad. Lo hicimos muy bien en los últimos tres partidos, y también se puede ver en los entrenamientos. Hay mucha confianza en este momento y mucha calidad en nuestros entrenamientos. Tenemos que seguir así", dijo.

En otro orden de cosas, Flick aseguró que conseguir el título de Liga esta temporada quizás "no sea tan fácil como la anterior" ya que el Real Madrid está haciendo "un buen trabajo" en este arranque de curso, pero que deben centrarse en ellos mismos en "ganar" sus partidos.

"No sé si la Liga se irá a los 100 puntos. Así pinta ahora mismo. El Real Madrid ha hecho un buen trabajo en los primeros seis partidos. Sabemos que esta temporada quizá no sea tan fácil como la anterior, pero nos centramos en nosotros mismos y en ganar nuestros partidos", zanjó Flick antes de pisar el césped del Tartiere por primera vez.

Vía: La Nueva España