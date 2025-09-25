Flick: "El Oviedo es un equipo muy valiente y debemos ser intensos"
Efe
El entrenador del Barça, Hansi Flick, afirmó ayer en la rueda de prensa previa al partido ante el Oviedo que los azules son "un equipo muy valiente que juega desde la defensa". "Lo más importante será que tengamos intensidad. Lo hicimos muy bien en los últimos tres partidos, y también se puede ver en los entrenamientos. Hay mucha confianza en este momento y mucha calidad en nuestros entrenamientos. Tenemos que seguir así", dijo.
En otro orden de cosas, Flick aseguró que conseguir el título de Liga esta temporada quizás "no sea tan fácil como la anterior" ya que el Real Madrid está haciendo "un buen trabajo" en este arranque de curso, pero que deben centrarse en ellos mismos en "ganar" sus partidos.
"No sé si la Liga se irá a los 100 puntos. Así pinta ahora mismo. El Real Madrid ha hecho un buen trabajo en los primeros seis partidos. Sabemos que esta temporada quizá no sea tan fácil como la anterior, pero nos centramos en nosotros mismos y en ganar nuestros partidos", zanjó Flick antes de pisar el césped del Tartiere por primera vez.
Vía: La Nueva España
- Balón de Oro 2025: ganadores, puntuación y reacciones al premio de Dembélé y Aitana y la posición de Lamine Yamal
- El Ayuntamiento contradice al Barça y tumba la vuelta al Camp Nou
- El padre de Lamine estalla por el Balón de Oro: 'Aquí ha pasado algo raro
- Levante - Real Madrid en directo: alineaciones, horario y dónde ver
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Levante - Real Madrid
- Lamine lideró la 'operación Hamburguesa
- La excepción de Laporta con De Jong
- El Barça vuelve al trabajo tras el mazazo de Gavi