El Femenino empata ante el filial del Atleti y ya piensa en el derbi
Mbappé se lesiona en un buen partido de las azules antes de medirse al Sporting en Copa
El Femenino sigue demostrando que no ha ascendido para estar de paso por la Primera Federación. Las futbolistas de Andrea Suárez cuajaron ayer ante el filial del Atlético de Madrid un gran encuentro en el que su referencia goleadora, Raissa Mbappé, tuvo que retirarse en ambulancia por lesión durante la primera parte (0-0). A las azules solo les faltó el gol para redondear un partido en el que fueron superiores a las colchoneras. "Fue un duelo de competir. La lesión de Raissa nos hace daño, pero en la segunda parte pudimos darle la vuelta al partido y sometimos más al rival. Ahí tuvimos ocasiones de gol", dijo Andrea Suárez, entrenadora del femenino azul. "Cuando se te lesiona una jugadora tan diferencial como Raissa simplemente tratas de darle ánimos. Están haciéndole pruebas", aseguró Suárez, que ya se centra en preparar su próximo compromiso: el duelo en Copa de la Reina ante el Sporting, este jueves.
Vía: La Nueva España
