Fede Viñas, sancionado con dos partidos por su roja

El charrúa se perderá los encuentros contra el Elche y frente el Barcelona

Fede Viñas en El Requexón.. Fede Viñas. FUTBOL. 2. REAL OVIEDO. ENTRENAMIENTO

Fede Viñas en El Requexón.. Fede Viñas. FUTBOL. 2. REAL OVIEDO. ENTRENAMIENTO / Irma Collín

Fede Viñas se perderá los choques ante el Elche y el Barça, que se disputan en apenas cuatro días, ya que ha sido sancionado con dos encuentros tras la roja directa que vio el pasado sábado en el tramo final del choque ante el Getafe.

El Comité de Disciplina de la Federación ha acordado imponerle dos encuentros por "producirse de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido".

La acción sucedió en el minuto 80 del encuentro cuando el uruguayo, que llevaba solo 22 minutos sobre el terreno de juego y ya había visto una amarilla, le soltó un manotazo a Domingos Duarte, central del Getafe, a la altura del pecho. La jugada fue sancionada con tarjeta roja por el colegiado Guzmán Mansilla.

