Fallece Juan Mesa, el "andaluz ovetense" que fue todo en el Real Oviedo

Juan Mesa Gil ha fallecido esta mañana a los 88 años de edad. El que fuera jugador y presidente, entre otros muchos cargos en el Real Oviedo no ha podido recuperarse del golpe en la cabeza que se dio el pasado 21 de junio en el partido ante el Mirandés. Ese día fue ingresado en el HUCA y aunque semanas después fue dado de alta ya nunca llegó a recuperar del todo. El oviedismo está de luto por el adiós a una persona que vivió media vida ligada al oviedismo.

Y eso que Mesa, nacido en Algeciras, aterrizó en Oviedo ya con 27 años, tras haber jugado en el Granada y en el Jaén. El portero defendió la meta azul 6 temporadas pero ya nunca se alejaría del todo del Oviedo. El momento de mayor relevancia fue cuando ejerció como presidente entre agosto de 2005 y septiembre de 2007.

“Yo siempre le decía que era un andaluz ovetense. Su integración con el Oviedo y con la ciudad fue total desde el primer día”, indica Vicente González-Villamil que destaca, además, su amplio conocimiento fruto de su interés por apreder. “Como buen maestro, Mesa siempre estaba estudiando, siempre formándose. En todos los aspectos. Me acuerdo cuando era segundo entrenador que, después de las sesiones, nos mandaba quedarnos a los defensas y nos ponía ejercicios específicos para los despejes. Decía que había que convertirlos en pases. Y si fallabas, abdominales”, relata. “Eso que ahora está muy integrado por entonces era algo que no era común”, añade Vicente.

En los últimos años, Mesa se había especializado en el estudio de la historia del Real Oviedo, una contabilidad de partidos y estadísticas que llevaba de forma minuciosa personalmente. El museo a su nombre en el estadio es el mejor legado. “No creo que haya habido nadie que haya cuidado la historia del Oviedo como él. Y no solo de su época ni del pasado. Seguía añadiendo datos todas las temporadas. Ojalá se haga un buen uso de todo lo que él lleva recopilado todos los años porque es un legado muy bonito que nos deja”, indica Vicente.