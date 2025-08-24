Éxtasis en la llegada del Real Madrid a Asturias: autógrafos de Mbappé y Vini, esperas desde las cinco de la madrugada, y hasta algún desmayo...

El Aeropuerto de Asturias se convirtió este domingo en un hervidero desde primera hora. El Real Madrid aterrizó a las 11.30 horas en el aeródromo asturiano para medirse al Oviedo en el regreso de los azules al Tartiere en Primera tras 24 años, y más de mil personas abarrotaron los alrededores de la terminal. Algunos aficionados llegaron de madrugada, desde las cinco, con tal de poder ver de cerca a sus ídolos. La espera fue eterna para muchos. Siete horas de calor, nervios y cánticos que desembocaron en un recibimiento atronador. Las camisetas del Madrid dominaban la escena, aunque entre la marea también se dejaban ver algunas del Oviedo e incluso del Sporting. La llegada de los futbolistas desató el delirio. Hubo un chico que no soportó la presión de las vallas y el calor y terminó desplomado en medio de la multitud.

El estruendo alcanzó niveles de estadio. Los decibelios fueron superiores incluso a los de algún avión que estaba aterrizando en ese momento. Vinicius, Courtois y Carvajal se pararon unos segundos a firmar autógrafos. Eso en el interior del aeropuerto. También lo hizo Mbappé, ya en el exterior y antes de subir rápido al autobús. Una vez dentro, la expedición blanca puso rumbo al Eurostars Palacio de Cristal, donde el equipo quedó concentrado.

Una vez en Oviedo, su llegada al hotel, poco antes de la una de la tarde, desató la euforia de cientos de aficionados que desde horas antes aguardaban en la entrada. A pesar de que el autobús blanco no apareció hasta las 12.45, ya desde las once de la mañana, o incluso antes, la gente se aglomeraba al rededor con camisetas tanto del Oviedo como del propio Madrid. Pero entre ellas destacaba la figura de Daniel Suárez, que acudió con la azulgrana. "Vengo a ver a Vinícius", bromeaba con ironía, consciente de las miradas de recelo que despertaba entre los madridistas a su alrededor. Aliviaba tensiones confesando también su oviedismo y, entre un triunfo contra el Madrid o contra el Sporting en un futuro derbi en Primera, lo tenía claro: "Prefiero que el Oviedo gane a los gijoneses".

Entre la multitud se encontraba también Daniela Hernández, una de las pocas que portaba orgullosa la camiseta blanca. Socia del club madrileño, explicó que había viajado a Asturias para no perderse el regreso de su equipo a la ciudad después de 24 años: "Mi familia es de aquí, pero yo vivo en Madrid, y hoy no podía faltar".

La pasión azul tampoco se escondía. Rodri Cotello aseguraba que llegaría a pagar "mil euros por ver al Oviedo golear al Madrid", aunque reconocía que la expectación de ver en directo a Vinicius también le ilusionaba. Entre comentario y comentario, la espera llegó a su fin. El autobús blanco apareció en medio de una marea de gritos y móviles en alto para grabar el momento. El calor apretaba, con casi 30 grados en la capital asturiana, y la emoción pasó factura a más de uno: hubo incluso algún desmayo entre los aficionados agolpados en las vallas.

El momento más esperado se produjo cuando Vinicius y Mbappé bajaron del autobús. El griterío fue ensordecedor, como si el propio Carlos Tartiere hubiera adelantado su partido unas horas en la entrada del hotel. Pero un poco de desilusión sí que hubo: salvo Fede Valverde, ninguno de los futbolistas se detuvo a firmar autógrafos. La decepción fue evidente en algunos rostros. "Lo intentaremos cuando salgan del hotel camino del Tartiere, a ver si hay más suerte", comentaba Mateo Álvarez mientras intentaba consolar a su hijo Lucas, con los ojos empañados tras no lograr el deseado recuerdo de sus ídolos.