Exposición sobre las camisetas Joluvi
La asociación Les Sacaveres organiza hasta el próximo 20 de septiembre en el centro comercial Los Prados una exposición sobre las distintas equipaciones con las que la marca asturiana Joluvi vistió al Real Oviedo hace años. Ayer fue la inauguración, como se ve en la imagen, que contó con la presencia de José Luis Vigil, creador de la marca.
Vía: La Nueva España
