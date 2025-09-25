Expectación, un Laporta muy cercano y "más que un club": relato de una jornada muy especial para una culé asturiana

La mañana en Oviedo estaba tranquila, como si fuera un día más. Pero en la entrada del hotel de concentración del Barcelona, en Las Caldas, no había calma, sino expectación. No éramos muchos los aficionados que esperábamos a los blaugranas, apenas unas decenas, pero en cada mirada había ilusión.

La primera en dejarse ver fue la furgoneta de la directiva. De ella se bajó Joan Laporta, quien se acercó de inmediato a la afición. El presidente del club mostró su faceta más cercana y se detuvo con cada culé. Firmó autógrafos, se hizo selfies y no paró de repartir sonrisas.

Se despidió y de pronto llegó el autobús. Tan elegante e imponente como siempre, avanzó despacio hasta la puerta principal. Aplausos, gritos tímidos de “¡Visca el Barça!”, móviles en alto para grabar, y una emoción contenida que parecía chocar con la discreción del lugar. No era un recibimiento multitudinario, pero sí auténtico, lleno de sentimiento. Cada persona que se acercó lo hizo con la ilusión de estar unos segundos cerca de los jugadores, con el deseo de verlos sin una pantalla de por medio. De hecho, no faltaron los niños que, con el permiso de sus padres, salieron algo antes de clase para vivir en primera persona un momento para el recuerdo.

Cuando el autobús se detuvo, el silencio duró un segundo. Y entonces, la puerta se abrió. Bajaron los jugadores uno a uno: algunos estaban algo más aislados y concentrados; otros, saludaban tímidamente a la afición. Se notaba en sus gestos que no había espacio para distracciones, pero también se percibía algo de complicidad en las miradas: saben que el equipo nunca está solo, que incluso lejos de casa hay una afición que les espera.

El hotel, rodeado de montañas y silencio, se convirtió de pronto en un pequeño rincón blaugrana en mitad de Asturias. Allí, los colores del Barça destacaban entre el ambiente. Fue un recibimiento discreto, sí, pero lleno de verdad. La grandeza no siempre se mide por la cantidad, sino por la intensidad y la de esos pocos aficionados bastaba para que el equipo se sintiera acompañado.

Y ahí, entre todos, estaba yo. Como periodista, me fijaba en cada detalle: en el orden del descenso -el primero fue Araujo y, tras él, un sonriente Lewandowski-, en la forma de caminar de los jugadores, en los saludos discretos. Pero como culé, lo viví de otra manera. Por unos instantes sentí que yo también formaba parte de ese viaje, que acompañaba a mi equipo a las puertas de una nueva batalla. Ese privilegio, el de estar tan cerca, es lo que recordaré siempre de esta jornada.

Cuando el autobús desapareció tras la puerta del hotel, quedó en el aire una sensación difícil de explicar. La espera había merecido la pena, no solo por ver a los jugadores de cerca, sino porque en cada gesto, en cada saludo, se notaba algo distinto: un equipo convencido de lo que es y de lo que puede volver a ser.

El barcelonismo necesitaba volver a creer y el equipo ha vuelto a ilusionar. Con Flick al frente, el ambiente en el vestuario es una mezcla perfecta de juventud desbordante y experiencia consolidada. Jóvenes como Lamine Yamal o Pau Cubarsí, con su desparpajo y visión de juego, están dejando claro que el futuro del Barcelona no solo está asegurado, sino que ya ha comenzado. Y junto a ellos, veteranos como Lewandowski o Frenkie de Jong siguen demostrando que la clase no tiene fecha de caducidad, aportando ese toque de madurez y liderazgo cuando más se necesita.

Los culés, ilusionados como nunca, ven un equipo que, con cada partido, refleja los valores que siempre les han caracterizado: lucha, pasión y amor por la camiseta. Hoy más que nunca se siente que "Más que un club" no es solo un lema, es una identidad que está resurgiendo con la entrega de los jugadores.

La magia del Barça está de vuelta, y con ella, el sueño de recuperar la gloria que el club siempre ha representado. En cada pase, en cada gol, en cada victoria, se siente que el club está renaciendo. Ahora más que nunca el sueño está vivo y el Barcelona vuelve a ser un rival temido. Porque al final, lo que quedó claro en Oviedo es que no importa dónde juegue el equipo: siempre habrá un rincón, por pequeño que sea, que se tiña de blaugrana.

Vía: La Nueva España