La estrella del Real Oviedo es Aarón Escandell: el portero que asombra en Europa

Una de las grandes estrellas del Oviedo en su regreso a Primera División ya estaba aquí. Se trata de su portero titular, Aarón Escandell, que la pasada temporada fue uno de los héroes en el ascenso y al que, a sus 29 años, parece haberle sentado muy bien ese ascenso. Sus paradas fueron determinantes para sumar los tres puntos en la victoria (1-0) ante la Real Sociedad y brilló a su vez en los otros dos encuentros, las derrotas ante Villarreal (2-0) y Real Madrid (0-3).

El que más paradas ha hecho en Primera División

Estas buenas actuaciones no pasaron inadvertidas y está refrendadas con datos. La estadística de LaLiga recoge que Escandell es el portero que más paradas ha realizado (22), con una diferencia notable con respecto a los siguientes: Antonio Sivera, del Alavés, lleva 12; Pablo Campos, del Levante, 11; el exportero del Oviedo Leo Román, ahora en el Mallorca, otras 11; Marko Dmitrovic, del Espanyol, también 11; y Joan García, del Barcelona, 9.

"Todo el equipo ha tenido trabajo"

El portero, con una sonrisa, reconoció que está "teniendo trabajo", pero insistió en hablar de la labor de todo el equipo por encima de individualidades. "Es verdad que estoy teniendo trabajo, pero como todo el mundo. Creo que todo el equipo ha tenido trabajo en estas primeras jornadas", aseguraba el meta tras el último entrenamiento en esta semana de parón liguero, ayer en El Requexón.

Entre los destacados en Europa

Estos números han servido a Aarón Escandell para que un portal web europeo, especializado en estadísticas, WhoScored, le designara como el mejor portero de todo el fútbol europeo en el mes de agosto. Al respecto, Escandell explicó que lo supo cuando se lo pasó "un amigo". "Me dijo: ‘mira esto’. Yo es que sinceramente cuando salgo de aquí intento desconectar lo máximo posible del fútbol y en general de todo", explicaba. Lo que sí tiene claro es que ni las estadísticas ni un buen resultado deben hacerles perder el foco: "Ni antes éramos tan malos ni ahora somos tan buenos. Si estoy ahí es gracias a mis compañeros y gracias al trabajo que hacemos en este caso los porteros para intentar estar a un gran nivel y todo lo que hemos hecho antes en pretemporada".

Refuerzos en la defensa

Cuando regrese la competición, Aarón Escandell podrá disfrutar de los refuerzos que se han hecho al final del mercado y que han estado muy enfocados a la defensa. Han llegado Carmo, Eric Bailly y Javi López. Sobre Carmo, Escandell reconoció que aún ha podido verlo poco: "Hemos tenido solamente un entrenamiento previo al partido contra la Real Sociedad y el día del partido ya se tuvo que ir con la selección, pero es un muy buen tío y tiene una planta que impone".

En cuanto al central Eric Bailly explicó que se trata de alguien muy reconocido: "Lo conocemos todos de la Liga y de cuando jugó en el Manchester United. Es un tío con mucha experiencia". Pero es que, tanto los de la defensa como el resto, se han acoplado bien porque, en opinión de Escandell, una de las fuerzas de este equipo está en el grupo: "Se han acoplado todos tan bien porque hay un grupo humano muy bueno y muy generoso, algo que pienso que es esencial".

El problema con Hassan, "capítulo cerrado"

Un grupo que ha podido que ha sabido reconducir la situación que se vivió con Hassan recriminando su suplencia al entrenador, Veljko Paunovic: "Lo de Hassan es un capítulo cerrado que se ha solucionado internamente". Todo para no bajarse de lo más alto: "No estamos de paso en Primera División, queremos quedarnos y el equipo están trabajando para eso".