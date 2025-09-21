Eder Sarabia se fue con los tres puntos y con la camiseta de su debilidad en el Oviedo: “El año pasado intentamos ficharle”
El técnico cubre de flores a Hassan: “Es un jugador en peligro de extinción”
Nacho Azparren
En su análisis del partido, Eder Sarabia, técnico del Elche, dejó un par de referencias hacia futbolistas del Oviedo. El primero, Santi Cazorla. “Era un tipo de partido especial, el que mejor conoce a Santi es Paunovic, por eso elige a los jugadores que entiende los mejores para sacar resultado. Ha entrado, le ha dado pausa, generó ventajas, juega con calma, lo ve todo, con capacidad técnica… No soy objetivo con él. No le he pedido la camiseta porque ya se la pedí el año pasado. Es un lujo tenerlo en Primera. Paunovic es el que tiene más información para tomar las mejores decisiones”, explicó el entrenador.
No se quedó Sarabia con la camiseta de Cazorla, pero sí con la de Hassan, otro al que regaló flores. “Hassan es otro jugador que me gusta mucho, ya de hace tiempo. Tiene cosas especiales, el año pasado intentamos ficharlo y se fue al Oviedo. Siempre nos ha condicionado mucho. Me acuerdo un Sporting – Andorra y acabó sin jugar, pero entró y nos la lio. Lo conozco del Villarreal, jugador en peligro de extinción. Y le hemos defendido muy bien. Bigas ha ido al duelo con él fuera y ha sido espectacular. Soy aficionado antes que entrenador, un enfermo y me encanta disfrutar”.
Vía: La Nueva España
