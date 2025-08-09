EN DIRECTO: Sigue aquí el Leganés-Real Oviedo
Los azules afrontan el último duelo de pretemporada antes de comenzar la Liga
Nacho Azparren
Con un ojo en el mercado, pero con mayor atención aún al inicio de la Liga, porque queda menos de una semana para que el Real Oviedo regrese a la máxima competición nacional. Así se presenta el club azul a la última prueba, el ensayo general antes del estreno, que le lleva a Leganés para enfrentarse al conjunto pepinero (el choque se disputa a las 10.00 horas para evitar las altas temperaturas) que ha hecho el pasado curso el camino inverso a los carbayones, descendido a Segunda.
Es la ocasión para ver si los planes de Paunovic siguen en la misma línea de continuidad que han tenido a lo largo de toda la pretemporada. Porque a falta de fichajes de relumbrón, el serbio ha tirado de coherencia y continuidad para tratar de que se siga viendo ese Oviedo rocoso y competitivo que en un final para la historia logró en una sensacional reacción ascender a la máxima categoría en la recordada final contra el Mirandés.
El Oviedo juega de inicio con: Aarón; Vidal, Luengo, Calvo, Omar; Sibo, Reina; Chaira, Ilic, Brandon; Rondón.
